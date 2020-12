Dahlen

Im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Dahlen hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Wie das Landratsamt Nordsachsen dieser Zeitung auf Anfrage mitteilte, wurden 22 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv aus das Coronavirus getestet. Der starke Anstieg resultiert aus umfangreichen Tests in dieser Woche: Wie eine Sprecherin der AWO Sachsen-West bestätigte, sei am vergangenen Wochenende das Virus bei einer Bewohnerin nachgewiesen worden. Fünf anschließende Schnelltests seien ebenfalls Covid-positiv ausgefallen. Folglich sei der Beschluss gefallen, alle weiteren Senioren des betroffenen Wohnbereichs zu testen. Außerdem habe man einen Nachweis bei allen Mitarbeitern des Seniorenzentrums durchgeführt. Wie das Gesundheitsamt nun mitteilte, habe es insgesamt 98 PCR-Tests gegeben. Das ergibt eine positiv-Quote von circa 36 Prozent.

Im Gespräch mit der LVZ bestätigte die Leiterin der Einrichtung, Yvonne Prill,die umfassenden Testungen. „Die Tests sind am Mittwoch ins Labor gegangen“, so Prill. Die Abstriche seien vom Heimpersonal selbst durchgeführt worden. Dies sei nach einer Belehrung durch das Gesundheitsamt und eines Hausarztes möglich gewesen. Eine Auswertung erfolgte durch die Landesuntersuchungsanstalt.

Ausgeh- und Besuchsverbot verhängt

Auf Bewohner und Angehörige kommen nun harte Wochen zu: Wie das Gesundheitsamt mitteilte, gilt in der Einrichtung bis zum 30. Dezember ein Ausgeh- und Besuchsverbot. Außerdem wurde ein Aufnahme- und Verlegungsstopp verhängt.

Wie die Pressesprecherin der AWO erklärte, verfüge das Seniorenzentrum in Mügeln, wie alle anderen Einrichtungen des Trägers, über Schnelltests. Diese sind allerdings ungenauer als die standardisierten PCR-Abstriche. Da die Auswertung bei Letzteren deutlich länger dauert, lagen die Resultate erst nach etwa 24 Stunden vor. Antigen-Schnelltests sind nach der Sächsischen Coronaschutzverordnung beim Pflegepersonal nach Möglichkeit zweimal in der Woche notwendig. Auch Besucher müssen getestet werden.

Von Florian Reinke