Coronavirus „infiziert“ Ausbildung der Oschatzer Feuerwehren

Oschatz

Der Brand im Ortsteil Merkwitz war der zehnte Einsatz für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz in diesem Jahr. Eine Jahreshauptversammlung kann es coronabedingt nicht geben. Aber hat sich die Pandemie und deren Bekämpfung auf das Einsatzgeschehen der Oschatzer Wehren im vergangenen Jahr ausgewirkt? Schaut man die reinen Zahlen an, so kommt man zu dem Schluss: Ja. Denn 2020 rückten die Kameraden aus Oschatz und Schmorkau insgesamt 189-mal aus (185-mal Oschatz, 4-mal Schmorkau). Im Jahr 2019 standen 252 Einsätze zu Buche, im Jahr 2018 gar 338. Allerdings, relativiert Wehrleiter Lars Natzke, sei zumindest das Jahr 2018 ebenso wenig „normal“ gewesen wie 2020. Vor drei Jahren trieben mehrere Unwetter und extreme Trockenheit die Statistik in die Höhe, nennt er Gründe dafür.

August einsatzstärkster Monat

Zwar ging die Zahl der kleinen und mittleren Brände zurück, dafür verdoppelte sich die Zahl der Fehlalarmierungen von 12 auf 24. Einen Rückgang verzeichneten die Kameraden bei den Tierrettungen (2019:17, 2020: 8). Ob dies damit zu tun hat, dass sich etwa Hundehalter im Lockdown ihrer Vierbeiner bewusster wurden, vermag Lars Natzke nicht zu sagen. „Wir fangen sie nur ein und bringen sie gegebenenfalls zum Tierheim oder dem Besitzer. Die Umstände spielen da selten eine Rolle für uns“.

Anzeige

Das neue Dehleiterfahrzeug. Quelle: privat

Menschen aus Notlagen befreien mussten die Oschatzer vergangenes Jahr 35-mal. Die Zahl der Verkehrsunfälle belief sich lediglich auf sieben. Die technische Hilfeleistung nahm mit 105 Einsätzen einen geringfügig größeren Teil am Gesamteinsatzgeschehen ein als die Brände (80) – damit bestätigte sich ein Trend der zurückliegenden Jahre. Allerdings bleibt Lars Natzke und seinen Mitstreitern einer von drei Großbränden aus 2020 besonders in Erinnerung: Bei einem Waldbrand in Beilrode waren Wehren aus drei Bundesländern tagelang im Einsatz. Der einsatzstärkste Monat war der August mit 31 Alarmierungen, gefolgt vom Februar (27), Dezember und Januar (jeweils 15), September, im März und Juni gab es (je 13 Einsätze). Am wenigsten musste im Mai (7) und April (9) alarmiert werden.

Ausbildung auf ein Drittel reduziert

Überschaubar fällt die Bilanz der Jugendfeuerwehr aus. Ganze fünf Mal traf sich der Nachwuchs. Die Kontaktbeschränkungen erlaubten es laut Jugendwart Marcel Schmidt nicht, auf klassische Weise um Nachwuchs zu werben und auszubilden. Er hofft, dass die Pandemie bald bewältigt ist, damit keine Lücke entsteht. Erfreulich ist, dass vier junge Menschen, die das Brandhelfereinmaleins in Oschatz von der Pike auf lernten, nach ihrem Start als „Bambinis“vor zehn Jahren jetzt in die Einsatzabteilung wechselten. Das bescherte ein Plus bei den Aktiven und senkte auch deren Altersdurchschnitt von 30 auf 29 Jahre.

Illegales Osterfeuer in Salbitz Quelle: Sven Bartsch

Einen enormen Einfluss übte das Coronavirus auf die Ausbildung und Einsatzorganisation der Retter aus. Verbuchten sie 2019 noch 1680 selbst organisierte Dienststunden, waren es 2020 lediglich 576. Hinzu kommen 98 Stunden an der Landesfeuerwehrschule und 473 auf Landkreisebene. Egal ob bei der ohnehin rar gesäten Möglichkeit, sich an der Landesfeuerwehrschule weiterzubilden oder anderswo, es sei alles ausgereizt worden, was ginge, betont Lars Natzke. Zum Teil wurden Lehrgänge, deren Stunden gleichmäßig auf eine Woche verteilt sind, an einem Wochenende komprimiert.

Wer Maßnahmen ablehnt, kann gehen

Eine neue Herausforderung war es, die Einsatzbereitschaft während der Pandemie aufrecht zu erhalten. „Auch wir müssen uns an die gängigen Regeln halten“, so Natzke. Hilfreich sei dabei eine entsprechende Richtlinie des Sächsischen Innenministeriums gewesen. Die Umsetzung hat in Oschatz unter anderem zur Folge, dass Einsatztrupps im Drei-Schicht-Betrieb gebildet wurden – und die Fahrzeuge jeweils nur mit der Hälfte der sonst üblichen Kameradenzahl ausrückt. „Im Ernstfall heißt das dann, dass ein Helfer die Arbeit bewältigt, die sonst zwei Personen erledigen“.

Unfall am Oschatzer Finanzamt Quelle: Florian Reinke

Glücklicherweise, so der Wehrchef, sei unter den Kameraden bisher kein Corona-Fall zu verzeichnen: „Wir sind sauber geblieben“. (Stand: Freitagmittag) Eine große Unsicherheit brachten die im Spätherbst zahlreich greifenden Quarantänemaßnahmen mit sich. Aber auch dadurch sei die Einsatzbereitschaft zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Ebenfalls nicht selbstverständlich sei, dass Helfer hinter den Maßnahmen stehen. In Oschatz sei das aber zu 99 Prozent der Fall. „Andernfalls gilt: Wir sind freiwillig. Wer unter den besonderen Umständen nicht mehr mitmachen möchte, kann gehen“.

Impfstatus unklar

Kritische Worte findet der Feuerwehrchef zur Impf-Problematik. „In der Prioritätenliste sind Feuerwehrkräfte zwar vorgesehen, allerdings nur die Berufsfeuerwehren und deren Angehörige, die freiwilligen bislang nicht. Angesichts der Tatsache, dass den schätzungsweise 2500 Berufsfeuerwehrkräften im Freistaat über 40 000 ehrenamtliche Kräfte gegenüber stehen, die die gleiche Arbeit leisten, ist eine Aussage zur Priorisierung überfällig.“ Er habe sich diesbezüglich bereits mit verantwortlichen Behörden in Verbindung gesetzt und hofft auf eine Aussage.

Weitere Fakten Die Kameraden rückten 114-mal zwischen 6 und 18 Uhr aus, 71-mal zwischen 18 und 6 Uhr. 46-mal fuhr die Wehr in umliegende Gemeinden, zwei Mal wurde ihnen von Nachbarwehren geholfen. Zum Fuhrpark gehören acht Fahrzeuge, darunter eine neue Drehleiter, die Anfang Dezember in Ulm abgeholt wurde und ihren Jungferneinsatz bereits absolviert hat. Des weiteren gibt es drei Anhänger und vier Container. Die gesamte Einsatzzeit belief sich in 2020 auf rund 2315 Stunden, 2019 waren es 6734. In diesem Jahr absolvierte die Wehr bisher zehn Einsätze.

Von Christian Kunze