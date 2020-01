DDR-Möbel aus Oschatzer Einrichtungshaus halten bis heute

Bis Juni können Besucher die Kunstwerke der Ausstellung des Torgauer Kunst- und Kulturvereins „Johann Kentmann“ in der Collm-Klinik in Oschatz begutachten. Verschiedene Künstler haben in Malereien und Fotografien die schönen Seiten der Natur und von Oschatz hervorgebracht. Chefarzt Mario Günther betont, wie wichtig Kreativität für Gesundheit des Menschen sei.