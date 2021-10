DDR-Wasserleitungen haben im Oschatzer Stadtteil Kleinforst ausgedient

Oschatz

Mit den Arbeiten in der Heinrich-Mann-Straße hat die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft ihre Investitionstätigkeit im Oschatzer Wohngebiet Kleinforst vorerst abgeschlossen. In der vergangenen Woche erfolgte die Abnahme des letzten Bauabschnittes.

Seit 2019 sind im Oschatzer Ortsteil Kleinforst die Trinkwasserleitungen in mehreren Straßen erneuert worden. „Insgesamt ist dies ein enormer Gewinn für die Versorgungssicherheit“, freut sich Stephan Baillieu, der Geschäftsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz, über das Ergebnis. Die Wasserwirtschaft investierte als Eigentümerin des Netzes insgesamt knapp 880 000 Euro. Mit dem Geld konnten seit Sommer 2019 in mehreren Bauabschnitten fast drei Kilometer der alten Trinkwasserleitung erneuert und erweitert sowie fast 150 Hausanschlüsse ausgetauscht werden. Die Veolia Wasser Deutschland betreute die einzelnen Maßnahmen im Auftrag des Wasserverbandes.

Trübes Wasser in der Leitung

Die alten Gussleitungen aus den Jahren 1949 bis 1955 wurden zunehmend zum Problem. „Aufgrund der langen Betriebsdauer und der zu DDR Zeiten nicht immer optimalen Trinkwasserqualität waren die Leitungen stark inkrustiert, was zu schlechten Fließbedingungen in den Rohren und manchmal auch zu Trübungen des Wassers führte“, schildert Veolia-Gruppenleiter Roland Hammer. In Teilen des Wohngebietes, so am Blumenberg und in der Parkstraße, habe es zudem schon Rohrbrüche gegeben. Auf einer Länge von über 2 800 Metern wurde der Leitungsdurchmesser von 100 auf 150 Millimeter erweitert. Dies verbessert vor allem den Wasseraustausch zwischen dem Hochbehälter Striesa und dem Wasserturm Oschatz.

Collm Klinik gut versorgt

Ein riesiger Vorteil, der aus den Arbeiten resultiert: Die Collm Klinik in der Parkstraße kann nun von zwei Seiten versorgt werden, so dass frisches Trinkwasser immer bereit steht.Im Vorfeld, erinnert Veolia-Projektleiter Torsten Richter, mussten wasserrechtliche Genehmigungen, zum Beispiel für die Bachquerung “Am Steinbruch”, und beim Landratsamt Nordsachsen Straßenbenutzungsverträge für die dortigen Kreisstraßen beantragt werden. Hinzu kamen umfangreiche Abstimmungen mit den Straßenbaulastträgern und der Stadtverwaltung Oschatz zu verkehrsrechtlichen Anordnungen, um die Zufahrt zu den Grundstücken gewährleisten zu können.

Weitere Investitionen folgen

Wie Roland Hammer ausführt, habe die Erneuerung des Netzes in Kleinforst auch positive Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit anderer Stadtteile wie Altoschatz und Thalheim. So wurden zuletzt 300 Meter der bestehenden Trinkwasserleitung im Bereich Thalheimer Straße bis Flurweg ausgewechselt. „Trotzdem können wir uns nach Abschluss der Baumaßnahmen nicht zurücklehnen. Im Stadtgebiet und den angeschlossenen Ortsteilen liegen noch Leitungen aus dem Jahr 1930 und jünger“, sagt Hammer. Die müssten in Abstimmung mit dem Wasserverband Döbeln-Oschatz perspektivisch ebenfalls erneuert werden.

Von Hagen Rösner