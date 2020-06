DRK Torgau-Oschatz trennt sich von Altkleider-Containern in der Collm-Region

Oschatz/Torgau

Sie verschwinden. Einer nach dem anderen. Das Deutsche Rot Kreuz Torgau-Oschatz baut seit Anfang der Woche sämtliche von ihm betreute Altkleider-Container im Territorium des Kreisverbands, welches die Region Torgau und Oschatz umfasst,ab. Zuvor hatte der DRK-Kreisverband, der für das Wurzener Land zuständig ist, eine ähnliche Entscheidung getroffen.

Die roten Container sind an rund 40 Standorten im Bereich des Altkreises platziert. Menschen haben die Möglichkeit, dort Kleidung einzuwerfen, die noch in Ordnung ist, von ihnen aber nicht mehr getragen wird. Ein Teil der Kleidung landet in der DRK-Kleiderkammer, die übrigen Sachen werden durch ein Verwertungsunternehmen genutzt, das intakte Sachen weiterverkauft und den Rest recycelt.

Anzeige

Verwerter unter Druck

Das Geschäft mit den abgelegten Kleidungsstücken gehe bereits seit drei Jahren spürbar zurück, berichtet Anne Lissner, Geschäftsführerin des DRK Torgau-Oschatz. Der Verband arbeitet mit SOEX zusammen, einem der großen Verwertungsunternehmen für Alttextilien. Dessen Geschäft ist in der letzten Zeit immer weiter unter Druck geraten – die Corona-Krise hat die Entwicklung nun auf die Spitze getrieben. Es verlassen nicht mehr genügend Textilien die Lager. Das Ergebnis teilte das Unternehmen jetzt dem DRK mit: Die Lager- und damit die Sortierkapazitäten des Sortierwerks in Wolfen seien erschöpft, eine Erweiterung ausgeschlossen. Lieferungen könnten nicht mehr angenommen werden. Es sei nicht absehbar, wann sich die Lage verbessert.

Weitere LVZ+ Artikel

Hilfe vom Kraftverkehr

„Dieses Problem haben auch andere Verwerter“, weiß die DRK-Geschäftsführerin. Deshalb seien vielerorts bereits mit dem Shutdown im März Altkleider-Container versiegelt worden, weil keine Abholung mehr möglich war. In den vergangenen Wochen haben die Bundesfreiwilligendienst-Leistenden des DRK beachtliche Mengen Altkleider aus den Containern geholt. „Unsere eigenen Lagerkapazitäten sind längst erschöpft“, so Anne Lissner. Sie sei dankbar, dass der Kraftverkehr Torgau schnell und unkompliziert Lagerkapazitäten zur Verfügung gestellt habe. „Nun müssen auch wir einen vorläufigen Schlussstrich ziehen und die Sammlung einstellen“, sagt sie. Klar habe man auch die Möglichkeit gehabt, die Container für ungewisse Zeit zu verschließen. „Wir wollten aber nicht, dass rund um die Container Ablageplätze entstehen und wir für Unordnung in der Stadt verantwortlich sind“, führt Anne Lissner aus. Deshalb verschwinden die Container ganz.

Finanzielle Konsequenzen

Die finanziellen Konsequenzen sind für das DRK Torgau-Oschatz laut Anne Lissner überschaubar. Durch den Rückgang in den vergangenen drei Jahren seien auch die Einnahmen stark gesunken, die das DRK für die Bewirtschaftung der Container erzielen konnte. „Zuletzt hat es gerade so gereicht, um die Unkosten für die Kleiderkammern zu decken.“ Um deren Fortbestand wolle man jedoch kämpfen, kündigt die Geschäftsführerin an. Die Standorte Torgau und Oschatz werden rege genutzt. Pro Monat registriert das DRK im Schnitt 450 Besuche. Auch die Corona bedingte Reduzierung der Öffnungszeiten tat dem keinen Abbruch.

450 Besuche pro Woche

Speziell für die Kleiderkammern wird das DRK deshalb an den Geschäftsstellen in Torgau und Oschatz jeweils ein bis zwei Container aufstellen, wo Menschen gut erhaltene Kleidung zur Weitergabe an Bedürftige einwerfen können. „Das ist ein Versuch. Sollte zu viel Unverwertbares in die Container eingeworfen werden, werden wir dazu übergehen, die Kleidung für die Kammer nur noch persönlich anzunehmen.“

Eine weitere Überlegung des DRK dreht sich gerade um die Verwertung der enorm angewachsenen Lagerbestände. „Gut vorstellbar, dass wir einen Flohmarkt organisieren, dessen Erlös wiederum in die Finanzierung der Kleiderkammern fließt“, gewährt Anne Lissner einen Einblick in die Pläne des Verbandes.

Von Sebastian Stöber