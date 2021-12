DRK in Oschatz: Größter Ansturm auf Testzentren an Sonntagen

Oschatz/Torgau

Zwei neue Testzentren wurden vom DRK Torgau-Oschatz eröffnet. Dazu im OAZ-Interview Dirk Friese, Leiter der Teststationen in Torgau und Oschatz.

Wo befinden sich die beiden Teststationen und seit wann gibt es diese?

Die Teststation in Torgau, in den Räumlichkeiten des Rock’n’Roll- und Tanzclubs Ireen hat am 29. November geöffnet. Die Station in Oschatz befindet sich im Thomas-Müntzer-Haus und ist seit dem 1. Dezember offen.

Warum hat man diese eröffnet?

Wir hatten einen Testlauf vom 24. bis 28. November in der Geschäftsstelle in der Prager Straße in Torgau. Das wurde so intensiv angenommen – die Leute standen Schlange, um sich testen lassen zu können – dass wir uns entschieden haben, die Teststation in dem Tanzclub einzurichten. Beide Teststationen betreiben wir im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Nordsachsen.

Wann ist der Besucheransturm am größten?

Am Sonntag kommen die meisten zu testenden Personen. So waren es am Sonntag voriger Woche in Torgau 104 und in Oschatz 110 Personen. Die zu testenden Personen brauchen die Ergebnisse, um diese am Montag bei der Arbeit vorzulegen oder den öffentlichen Personen-Nahverkehr nutzen zu können. Am Sonnabend wird das Testzentrum am geringsten frequentiert. Schaut man sich den Durchschnitt an, dann liegt dieser in Torgau bei 43 Personen und in Oschatz bei 74 Personen pro Tag.

Warum sind es in Torgau so viel weniger als in Oschatz?

In Torgau gibt es noch mehr Anlaufstellen als in Oschatz. So testen in Torgau noch die Johanniter-Unfallhilfe im Kulturhaus Montag, Mittwoch und Freitag und einige Apotheken. Bei den Apotheken jedoch mit Terminvergabe.

In den Standorten des DRK ohne Termin?

Genau! Wir weisen keinen ab und machen auch mal länger, wenn noch Leute getestet werden wollen.

Und das alles mit ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern?

Ja. Unsere Helfer in den Testzentren sind fast ausschließlich Ehrenamtliche. Insgesamt haben wir für die beiden Standorte 40 Helfer. Wir suchen noch weitere Unterstützer. Wir sind der Stadt Oschatz und dem Rock’n’Roll- und Tanzclub Ireen für die tolle Unterstützung sehr dankbar.

Welche Voraussetzung muss man erfüllen und wo können sich Interessenten melden?

Für die Mitarbeiter, die an den PCs sitzen und die Datenerhebung durchführen, bedarf es keinerlei Vorwissen, außer sicherer Umgang mit einem Laptop. Die Helfer werden von uns geschult. Noch einfacher für die Dokumentation würde es natürlich sein, wenn alle zu testenden Personen die Corona-Warn-App nutzen würden. Unsere Tester und Testerinnen haben vorher eine Schulung bekommen, damit sie eine Befähigung zur Testdurchführung haben. Melden können sich interessierte Helfer und Helferinnen per Mail.

Wie viele nutzen die Corona-Warn-App?

Von den 94 Personen, die sich am Freitag in Oschatz testen ließen, waren es gerade einmal vier, die die App nutzen.

Sind oft Positiv-Ergebnisse dabei?

An manchen Tagen wird niemand positiv getestet, an anderen Tagen sind es auch mal zwei, drei oder mehr. Das ist ganz unterschiedlich.

Was passiert bei einem Positiv-Ergebnis?

Wir leiten das Ergebnis an das Gesundheitsamt weiter. Die positiv getesteten Personen werden dann über die nächsten Schritte aufgeklärt. Sie erhalten von uns ein Infoblatt zur Absonderung, welches wir auch in sechs verschiedenen Sprachen haben.

Wie schaut es bei den Tests für die Helfer aus?

Täglich, vor Öffnung der Teststationen, testen sich unsere Helfer selbst. Das ist sehr wichtig, da ja bei der Durchführung der Tests kein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden kann.

Wie sind die Öffnungszeiten an den beiden Stationen?

In Oschatz ist von Montag bis Donnerstag immer von 16 bis 19 Uhr geöffnet, Freitag von 17 bis 19 Uhr, Samstag von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag von 16 bis 19 Uhr. In Torgau haben wir die Öffnungszeiten nun etwas verändert. So sind diese nun Montag bis Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 17.15 bis 18.15 Uhr, Freitag von 17.15 bis 19 Uhr, Samstag haben wir etwas eingekürzt von 14 bis 15.30 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Gibt es neben den Testteams auch Impfteams vom DRK?

Ja, die gibt es. In ganz Nordsachsen sind aktuell drei mobile Impfteams unterwegs. Ab Ende des Jahres werden es vier.

Von Kristin Engel