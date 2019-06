Mügeln

Klappern gehört zum Handwerk: Der Heimatverein Mogelin in Mügeln vermarktet sein Storchen-TV im Internet, erfährt damit große Resonanz – aber auch allerhand absurde Anrufe. Klicken und Klingeln gehört eben auch zum Handwerk der Spezies Mensch. Man stelle sich vor, die Mügelner Störche hätten ihrerseits Gelegenheit, den Menschen 24 Stunden am Tag zuzuschauen. Auch sie hätten jeden Grund sich zu wundern ob des oftmals recht absurden Verhaltens.

Feuer bei 30 Grad

Adebar fliegt im Winter in den Süden, um der Kälte zu entfliehen. Der Mensch geht noch einen Schritt weiter. Kaum kratzt das Quecksilber im Thermometer an der 30-Grad-Marke, geht er raus auf den Hof und macht ein Feuer an – auf dass es noch heißer werde. Über den Flammen erhitzt er rohes Fleisch auf einem Rost und trinkt Alkohol. Anschließend beklagt er Übelkeit und Kopfweh. Das liegt dann aber nicht an dem Kilo Grillgut und dem halben Kasten Bier, den er konsumiert hat. Nein, er kommt zu dem Schluss : „Ich vertrage die Hitze nicht!“

Treuepunkte fürs Fremdgehen

Den Rest des Jahres ist’s kaum besser: Der Mensch verlässt geschlossene Räume, setzt an der frischen Luft gerollte Tabakstäbchen in Brand und inhaliert deren Giftstoffe, er setzt sich in sein Auto, fährt damit zu einem Fitnessstudio, erklimmt in dem selben ein Fahrrad und strampelt, ohne von der Stelle zu kommen und schließlich geht er in den nächstbesten Supermarkt, kauft dort Kondome, um fremd gehen zu können und bekommt dafür an der Kasse Treuepunkte!

Von Christian Kunze