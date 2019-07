Oschatz/Merkwitz

Als Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) vergangenes Jahr in den Oschatzer Ortsteilen zu Einwohnerversammlungen einlud, musste er feststellen, dass Grünflächen immer ein Thema waren. „Wem es wichtig ist, dass etwas getan wird, der kann ja selbst die Initiative ergreifen“, sagte er damals.

Merkwitz : Mehr Mahd möglich

Selbst die Initiative ergriffen haben Sandra Käseberg und andere Einwohner in Merkwitz. Das Dreieck an der Hangstraße unweit der Kirche stellte bis vor wenigen Tagen aufgrund des hoch gewachsenen Grases ein Sicherheitsrisiko dar, beklagt sie, denn einen Fußweg gebe es nicht. „Mir ist klar, dass die Kapazitäten der Stadtgärtner begrenzt sind. Aber dann muss seitens der Stadt eine andere Lösung gefunden werden“. In Merkwitz sei dieses Jahr noch gar nicht gemäht worden. Sie regt an, das Personal aufzustocken oder Arbeit an Fremdfirmen auszuschreiben – in anderen Kommunen sei dies üblich. Möglich sei auch, dass Anwohner in Absprache mit der Stadt künftig weiterhin die Flächen pflegen. „Dann würden wir uns aber freuen, wenn vorab das Gespräch mit uns gesucht wird.“ Eine Anfrage bei der Verwaltung, wann gemäht werde, habe lediglich ergeben, dass man auf die Pflicht hingewiesen wurde, den Zustand selbst zu beseitigen. „Das war mir bis dato neu“, so Käseberg.

Gestiegener Aufwand durch Müll

Mehr Engagement seitens der Einwohner würde Kathleen Teschmit begrüßen. Die Leiterin der Stadtgärtnerei ist eine von neun Arbeitskräften in diesem Bereich. „Auf unserer Tour liegen 65 000 Quadratmeter intensiv und zehn Hektar extensiv zu bewirtschaftende Fläche und rund 200 Sitzbänke. Ich bitte ganz einfach um Verständnis, dass dies im Sommer, wo zusätzlich gegossen werden muss, länger dauert“. Die Grünpflege werde zunehmend durch Müll in den Anlagen erschwert. „Auf kleineren Flächen können wir den zwar aufsammeln und sind froh, dass uns der Bauhof unterstützt, aber auf den großen Wiesen wie der am Finanzamt, geht das nicht.“ Hinzu komme die Reparatur und Wartung der Technik. Dann dauere ein Durchlauf bis zu vier Wochen.

Finanziellen Spielraum für Neueinstellungen oder Ausschreibungen gebe es nicht ohne Weiteres, Ein-Euro-Jobber oder anderweitig geförderte Maßnahmen über die Arbeitsagentur dürfen für diese Art der Tätigkeit nicht mehr beschäftigt werden – da seien rechtliche Grenzen gesetzt. Die Zahl derer, die privat Flächen pflegen, gehe zurück. „Das sind vor allem ältere Leute, denen es zunehmend schwerer fällt. Denen, die helfen, dankt man da viel zu selten, ob nun beim Mähen oder Gießen. Ich wünschte mir, es gäbe mehr von ihnen. Aber ein Blick in private Vorgärten bestätigt den Trend, selbst weniger zu tun: Steine und Kies werden häufiger.“

Kritik an Wohnungsgenossenschaft und Post

Manchmal ist es aber auch ganz anders. Uwe Bautze, Bewohner der Friedrich-Engels-Straße in Oschatz-West staunte, als er aus dem Fenster seiner Wohnung schaute. „Im Auftrag des Vermieters, der Wohnungsgenossenschaft Oschatz/Mügeln e.G. wird Rasen gemäht, den es gar nicht gibt. Für mich ist das weder zum Lachen noch zum Heulen, es macht einfach wütend“, schreibt Bautze, der sich über diese Art der Geldverschwendung ärgert.

Kritik gab es im sozialen Netzwerk Facebook zudem auf der neuen Seite „Unsere Heimat Oschatz“ an der Hecke vor der ehemaligen Post in der Oschatzer Bahnhofstraße: Während sich Seitenadministrator Rico Weiße am Zustand des Grüns dort nicht störte, aber vorschlug, mit jenen, die es stört, einen Arbeitseinsatz zur Beseitigung zu organisieren, erachteten andere den Zustand der Straße als viel schlimmer. In beiden Fällen sind Stadt und Gärtnerei nicht zuständig. Im Falle der Hecke an der alten Post könne die Stadt erst handeln, wenn Gefahr für den öffentlichen Raum davon ausgeht.

