Dach der Oschatzer Rosental-Sporthalle wieder dicht

Seit dem 24. Februar dieses Jahres ist die Rosental-Sporthalle in der Nachbarschaft des Platsch-Bades gesperrt. Grund: Gutachter hatten Sicherheitsmängel an zwei tragenden Dachbindern festgestellt. Für Schul- und Vereinssport konnte die Halle deshalb nicht mehr genutzt werden.

Können Handballer wieder spielen?

Zur Ratssitzung am Donnerstagabend fragte Stadtrat Oliver Walther (Freie Wähler) die Verwaltung, ob das Dach der Sporthalle mittlerweile repariert sei und die Halle beispielsweise von den Handballern wieder genutzt werden könne.

Halle für Nutzung freigegeben

Laut Sozialamtsleiterin Ulrike Lösch, in deren Aufgabengebiet die städtischen Sporthallen fallen, ist das Dach wieder in Ordnung und die Halle auch für die Nutzung freigegeben. Seitens der Handballer sei jedoch bisher kein Bedarf an der Hallennutzung angemeldet worden. Sobald Bedarfsmeldung und ein Hygienekonzept ( Corona-Pandemie) vorliegen, so die Amtsleiterin, könne die Rosental-Sporthalle wieder genutzt werden.

Von Frank Hörügel