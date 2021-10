Schmannewitz

Im Mai begann die Sanierung des Daches der Schmannewitzer Kirche. In der Vorwoche schlug die Stunde der Spezialisten: Statt großer Flächen zügig einzudecken, waren Augenmaß und Präzison gefragt, damit sich die nach historischen Vorlagen errichteten Gauben gefällig ins Gesamtbild einordnen. Jörg Bretschneider von der Firma Naujoks hat die vier Gauben eingebaut. Ein Teil verfügt über Anflugöffnungen für Fledermäuse.

Der Sturm vom Donnerstag und die immer noch heftigen Winde am Freitag konnten dem neuen Dach nichts anhaben. „Es ist noch alles dort, wo es sein soll“, betont René Naujoks. An Kirchendächern, so seine Feststellung, habe es in den vergangenen Jahren wenig Schäden gegeben, offenbar würden die Fachbetriebe sehr sorgfältig arbeiten.

Nachdem die gewölbten Eindeckungen dazu feriggestellt sind, sind in der kommenden Woche noch Kupferarbeiten an der Dachkehle und im Anschluss zum Kirchturm zu erledigen. „In zwei Wochen ist die Sanierung abgeschlossen“, legt sich Firmenchef René Naujoks fest.

Von Axel Kaminski