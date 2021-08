Dahlen: Alkoholisierte Radfahrerin schwer verletzt

Dahlen

Eine 55-jährige Frau ist am Freitag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 8919 von der Dahlener Heide in Richtung Dahlen schwer verletzt worden. Die Frau war dort gegen 10.30 Uhr mit dem Rad unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße 8921 wollte sie nach rechts abbiegen und stieß dabei gegen einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Ford, am Steuer ein 41-Jähriger.

Alkoholtest ergab 2,4 Promille

Die Radfahrerin stürzte, verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Von lvz