Nicht erwischt, aber trotzdem erkannt! In Dahlen ist in der Nacht zum Montag ein junger Mann mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Etwa gegen Mitternacht war einer Streife in Dahlen ein Audi A 1 aufgefallen. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle – der Audi-Fahrer habe jedoch Gas gegeben und sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, berichtete die Polizei.

Die Beamten konnten zunächst nicht folgen, stellten das Fahrzeug jedoch wenig später am Bahnhof in Dahlen fest. Als die Polizisten den Fahrer nun doch noch kontrollieren wollten, habe dieser wieder den Motor gestartet und sei davongerast. Die Flucht gelang, allerdings hatten die Beamten den Fahrer eindeutig erkannt, teilte die Polizei weiter mit. Der 20 Jahre alte Mann sei ihnen aus vergangenen Sachverhalten bekannt gewesen.

Gegen den jungen Mann wurde nun Anzeige wegen mehrerer Verkehrsvergehen gefertigt.

