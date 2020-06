Dahlen: Autofahrer saß mit 3,18 Promille Alkohol am Steuer

Dahlen

Reichlich „geladen“ hatten zwei Autofahrer – ein Mann und eine Frau –, die beide am Donnerstagabend im Landkreis Nordsachsen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurden. 3,18 beziehungsweise 3,08 Promille Alkohol zeigten die Testgeräte bei den jeweiligen Kontrollen an.

Bei allgemeiner Verkehrskontrolle erwischt

So stoppten Polizeibeamte kurz nach 20 Uhr in der Bahnhofstraße in Dahlen während einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 32 Jahre alten Opel-Fahrer. Als dieser die Wagentür öffnete, bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes, berichtete die Polizei. Der Atemalkoholtest habe dann einen Wert von 3,18 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt.

Zeuge weckt Autofahrerin

Schon knapp zwei Stunden zuvor erhielten die Beamten der Torgauer Polizei einen Anruf von einem Zeugen. Dieser teilte mit, dass an der Zufahrt zum Bahnhof ein VW steht, dessen Fahrerin im Auto liege und schlafe. Wie die Polizei berichtete, habe der Mann die Frau auf sich aufmerksam gemacht. Die Frau sei aufgewacht und wollte den Motor starten. Der Zeuge hegte jedoch den Verdacht auf Alkoholeinfluss, öffnete die Fahrertür und nahm der 57-Jährigen kurzerhand den Autoschlüssel weg. Als Polizeibeamte eintrafen, bestätigte sich der Verdacht: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt.

Gegen beide Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

