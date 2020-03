Dahlen

Unbekannte sind am Wochenende im Industrieweg in Dahlen in eine Lagerhalle eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, schlugen die Täter zunächst eine Fensterscheibe der Halle ein, öffneten dann gewaltsam weitere Türen, durchsuchten die angrenzenden Räume und entwendeten aus diesen diverses Elektro-Werkzeug. Die Höhe des Stehlschadens liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf über 700 Euro.

Von LVZ