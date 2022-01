Dahlen: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Dahlen

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagabend vor der Polizei geflüchtet. Die Polizeibeamten wollten gegen 20.50 Uhr in Dahlen eine unbeleuchtete Yamaha kontrollieren – da gab der Fahrer Gas und fuhr in Richtung Schmannewitz davon. Wie die Polizei berichtete, fuhr der 17-Jährige dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Ortschaften, missachtete Stoppschilder und fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn.

Kraftstoff alle

Schließlich musste er jedoch anhalten, da ihm der Kraftstoff ausging. Eine Zulassung für das Fahrzeug habe er nicht vorweisen können, so die Polizei, die nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von LVZ