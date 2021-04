Dahlen: Testzentrum eröffnet im Geschäftshaus

Dahlen

Das Netz der Teststationen in der Collm-Region wird immer dichter. Gestern ging ein weiteres Zentrum für Corona-Schnelltests in Dahlen in Betrieb. Damit haben jetzt auch Einwohner und Gäste der Heidestadt die Möglichkeit, sich auf das Virus testen zu lassen. Träger des Angebotes ist der Pflegedienst „Pflegen mit Herz“, der dafür die Räume seiner Begegnungsstätte im Geschäftshaus in der Gartenstraße bereitstellt.

Zuvor hatte die Stadt nach Lösungen für eine Testeinrichtung gesucht. „Die Schule kommt wegen der strengen Pandemievorschriften nicht infrage und das Holzkompetenzzentrum liegt außerhalb des Stadtzentrums und ist damit nicht gut für alle zu erreichen“, berichtete Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Schließlich habe man Kontakt zum Pflegedienst aufgenommen, der sofort seine Bereitschaft signalisiert hat, fügte er hinzu. Sie habe da nicht lange überlegen müssen, versicherte die neue Inhaberin von „Pflegen mit Herz“ Nicolle Kollrich. Da die Begegnungsstätte im Geschäftshaus aktuell nicht öffnen dürfe, habe man ausreichend Räume für ein Testzentrum. „Es gibt einen Wartebereich und zwei Testkabinen. Wir haben ein Einbahnstraßensystem eingerichtet: Die Besucher kommen zum normalen Eingang rein und verlassen das Testzentrum in Richtung Parkdeck“, beschrieb Nicolle Kollrich. Die Testung übernehmen Fachkräfte des Pflegedienstes. „Wir sind alle geimpft, testen regelmäßig und unsere Mitarbeiter sind darin geschult, andere zu testen“, so die Leiterin.

Für die Stadt Dahlen sei dieses Angebot ein Glücksfall, sagte Matthias Löwe: „Die zentrale Lage im Geschäftshaus ist optimal, die Räume sind über das Parkdeck barrierefrei zu erreichen und wir fühlen uns bei dem Pflegedienst damit auch fachlich sehr gut aufgehoben.“ Nicht zuletzt würden dadurch die Hausärzte und ihre Mitarbeiter entlastet, die mittlerweile nahezu an ihrer Belastungsgrenze seien und sich künftig auf das Impfen konzentrieren können.

Getestet wird nun montags und mittwochs von 9 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Anschließend gibt es eine schriftliche Bescheinigung über das Ergebnis. „Falls ein positives Ergebnis festgestellt wird, führen wir sofort im Anschluss einen PCR-Test durch. Dafür hat uns Hausärztin Katja Heineke Tests zur Verfügung gestellt, die auch direkt im Labor der Praxis ausgewertet werden“, beschrieb Nicolle Kollrich das Prozedere. Da sei es einmal mehr praktisch, dass sich Begegnungsstätte, Labor und Hausarzt unter einem Dach befinden. Ist auch der PCR-Test positiv, wird das Gesundheitsamt benachrichtigt und die betroffene Person aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.

Zunächst werde das Angebot an zwei Wochentagen gemacht. Bei größerem Bedarf könnten die Tests an weiteren Tagen durchgeführt werden. „Wir warten erst einmal ab, wie es angenommen wird und passen die Zeiten gegebenenfalls an“, so Nicolle Kollrich, die Leiterin des Pflegedienstes.

Von Jana Brechlin