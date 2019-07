Dahlen/Falkenhain

Neu gegen alt – soweit die Theorie. Der Dahlener Stadtrat hat bereits im vergangenen Jahr einen Grundsatzbeschluss gefasst, eine neue Kindertagesstätte zu bauen. Wie die bisher in die Jahre gekommene Kita in der Max-Hupfer-Straße ersetzt werden könnte und was in diesem Zug mit bestehenden Einrichtungen wie der Schloss-Kita in Großböhla passiert, darüber wird derzeit in der Stadt gerungen.

In der Nachbargemeinde im Lossatal hat man diesen Schritt schon hinter sich: Hier steht bereits fest, dass in Falkenhain ein neuer Kita-Bau entstehen soll. Das Projekt sieht 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätze vor und kostet etwas über zweieinhalb Millionen Euro. Der Bauantrag war bereits im April dieses Jahres genehmigt worden. Jetzt stellte der Planer die Details des künftigen Ersatzneubaus im Gemeinderat vor.

Neubau mit zwei Flügeln

Vorgesehen ist eine Nutzfläche von 650 Quadratmetern, ein großzügiger Garten und ein einladendes Foyer. Für die Errichtung des Kita-Gebäudes in V-Form veranschlagte das Büro insgesamt 2,154 Millionen Euro, für die Außenanlage 179 000 Euro und für den Vorplatz, welcher zwölf Pkw-Stellflächen beinhaltet, knapp 220 000 Euro.

Hagen Weidemüller vom Büro Weidemüller Hochbauplanung aus Wurzen zufolge bietet das 84 Quadratmeter große Foyer den Kindern viel Platz zum Spielen und Toben. Darüber hinaus befindet sich hier ein Mehrzweckraum von 59 Quadratmetern mit einer Empore, die auch als Bühne genutzt werden könne. Ausgabeküche, ein Kinderwagenraum und Integrationszimmer komplettieren den Bereich. Rechts und links davon zweigen die beiden Flügel der Krippe und des Kindergartens ab. Die Krippe verfügt über zwei Gruppenräume, einen separaten Schlafraum und eine offene Garderobe. Ebenfalls im Trakt wird der Technikraum integriert. „Für den Kindergarten haben wir mit zwei Gruppenräumen eine offene Situation angedacht.“ Vorhanden seien hier unter anderem verschiedene Abstellräume, das Büro für die Kita-Leitung, der Personalraum und eine Toilette mit direktem Zugang zum Garten.

Beim Blick über die Karl-Haupt-Straße lässt sich die künftige Zufahrt für den Kita-Neubau erkennen. Die Einrichtung bietet nach Fertigstellung 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätze. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Das Objekt mit Lärchenholzfassade erhält eine Kleinkläranlage sowie einen Regenwasserspeicher zur gärtnerischen Nutzung. Große Fensteröffnungen und Oberlichter sorgen zudem für natürliche Beleuchtung. Im Haus werde LED-Technik installiert. Und nicht zuletzt gehöre zum Flachbau eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher.

Abwägung in Dahlen

Moderne Technik, energiesparender Betrieb und barrierefreier Zugang – das wollen auch die Dahlener Stadtväter für die künftige Kita. Das derzeit genutzte Gebäude in der Max-Hupfer-Straße bestehe aus mehreren Teilen und sei nicht sinnvoll zu sanieren, hatte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) bereits klar gemacht. Neben einem Neubau am bisherigen Standort ist auch ein Betrieb in der leerstehenden Jugendherberge in der Diskussion. Nachdem angekündigt wurde, dass in diesem Zuge auch das Schloss in Großböhla auf den Prüfstand kommt, hatten dort Eltern und Einwohner den Erhalt desselben gefordert. „Wir werden alle Für und Wider sorgfältig abwägen“, hatte Löwe angesichts dessen versichert.

Von Jana Brechlin