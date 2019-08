Dahlen

Einstimmig votierten die Dahlener Stadträte am Donnerstag für den Verkauf eines rund 15 000 Quadratmeter großen Grundstückes. Dabei handelt es sich um das Baugebiet „Am Weinberg“. Dort sollen künftig 17 Parzellen bebaubar sein. Die Stadt verkauft das Gelände für 22 Euro pro Quadratmeter an Tilo Kalisch und Thomas Ott, die als Geschäftsführer der TOK Projekt Bau GbR tätig sind. Die Kosten der Vermessung tragen die Käufer.

Im nächsten Tagesordnungspunkt stimmten die Räte dafür, mit der genannten Gesellschaft einen notariellen Erschließungsvertrag zum Wohngebiet „Am Weinberg“ abzuschließen. Dieser regelt im Grundsatz, dass das Gebiet ohne Einsatz städtischer Mittel erschlossen wird und die öffentlichen Verkehrsflächen nach Fertigstellung an die Stadt übereignet werden. Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) sagte, sei eine trägerfreie Erschließung zugesichert. Das bedeute, dass keine Haustypen vorgeschrieben seien und verschiedene Projekte verwirklicht werden könnten, soweit sie sich im Rahmen des Bebauungsplanes bewegen würden.

Beginn der Erschließung 2020 realistisch

Thomas Reichel (WHD) fragt nach, ob die Verwaltung den Kaufinteressenten geprüft habe. Bei seiner Suche habe er keine eigene Internetseite der Firma gefunden. Der Bürgermeister betonte, dass seitens der Leipziger alle geforderten Nachweise erbracht worden seien.

Wulf Sukale (FWG) wollte wissen, wann die Erschließungsarbeiten beginnen. Der Bürgermeister betonte, dass der Notartermin „zeitnah“ stattfinden solle. Er halte einen Beginn der Erschließung im Frühjahr 2020 für realistisch und gehe davon aus, dass die Investoren zügig die Vermarktung ihrer Flächen in Angriff nehmen würden.

Erstes Dahlener Wohngebiet nach der Wende

Hartmut Risse (WHD) forderte, dass für die bisherigen Bewohner des Weinberges während der Arbeiten ihr Zuhause erreichbar bleiben müsse, auch für Not- und Rettungsdienste. Es dürften also an der Zufahrt keine Lagerplätze oder Parkplätze für Baufahrzeuge eingerichtet werden. Matthias Löwe entgegnete, dass diese Regelungen Teil des Erschließungsvertrages seien. Hartmut Risse betonte, dass dies kontrolliert werden müsse.

Mit dem einstimmig gefassten Beschluss ist nach Worten des Bürgermeisters der Weg frei für das erste Dahlener Wohngebiet nach der Wende. Die Stadt hatte bereits 1996 für dieses Areal einen Bebauungsplan beschlossen, der im Jahr darauf genehmigt worden war. Er sah damals noch 19 Baufelder vor. Durch umfangreiche und ergiebige archäologische Untersuchungen des Gebietes hatte die Stadt viel Zeit verloren. Erst im Frühjahr 2016 wurden die Planungen, in die schon viel Geld investiert worden waren, wieder aufgenommen.

Von Axel Kaminski