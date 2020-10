Dahlen sagt Halloween ab, Börlner feiern trotzdem

Dahlen

Spuk im Schloss – wo gibt es so etwas schon? Bisher jedenfalls immer in Dahlen, denn zu Halloween hatten die Mitglieder des Schloss- und Parkvereins jeden Jahr eingeladen. Da konnten schaurige Geschichten in dunklen Kellern verfolgt, ein Schatz gesucht und eine fröhliche Gespensterparty gefeiert werden.

Aufwand zu groß

Darauf müssen Kinder und Jugendliche nun allerdings verzichten. „Wir mussten Halloween bei uns ersatzlos streichen“, bedauerte Vereinsvorsitzender Karl Berger. „Der Aufwand, dafür ein Hygienekonzept umzusetzen, ist einfach zu groß“, begründet er. In der Vergangenheit sei es dabei immer ausgelassen und fröhlich zugegangen – schwer vorstellbar, das durch strikte Vorgaben zu regeln. „Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder an dieser Stelle gefeiert werden kann“, so Berger.

Verein feiert draußen

Dagegen setzt der Kultur-, Sport- und Freizeitverein Börln zu Halloween auf Spaß unter freiem Himmel. Das Gesundheitsamt habe das Hygienekonzept des Vereins genehmigt, freut sich Antje Sokol. „Wir gehen davon aus, dass unsere Mitglieder und Gäste alles dafür tun werden, unseren Vereinsbetrieb wieder aufnehmen zu können und durch Einhaltung der Schutzmaßnahmen das Risiko einer Infektion auf ein Minimum zu reduzieren“, ist sie überzeugt.

Wanderung durch den Park

Treffpunkt für das schaurig-schöne Spektakel, das zum fünften Mal stattfindet, ist am Sonnabend, dem 31. Oktober, um 16 Uhr am Sportplatz in Börln. Von dort soll es, abgestimmt auf verschiedene Altersgruppen, Gruselwanderungen durch den Park geben. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Mitglieder freuen sich auf fantasievoll kostümierte Besucher. Laternen können gern mitgebracht werden.

Von JB