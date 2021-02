Dahlen schafft Klarheit über künftige Baugebiete

Dahlen

Der Stadtrat der Heidestadt hat am Donnerstag weitere Beschlüsse zu Baugebieten rund um den Weinberg gefasst. Sie sollen Klarheit darüber schaffen, wo künftig gebaut werden darf.

Die Tatsache, dass in Dahlen ein Wohngebiet „Am Weinberg“ geplant und später noch eine Ergänzungssatzung mit gleichem Namen aufgestellt wurde, die aber ein anderes Areal betrifft, sorgte für Verwirrung. Etwas mehr Klarheit brachte vor einem Monat die Umbenennung der Ergänzungssatzung in „Am Weinberg Südwest“.

Diese Satzung wird in ihrer überarbeiteten Fassung vom 17. Februar öffentlich ausgelegt. In der Einwohnerfragestunde wurde deutlich, dass es noch einigen Klärungsbedarf gibt. Es wurde bemängelt, dass auf einen Einwand zur Begrenzung dieses Baugebietes nicht reagiert worden sei, beziehungsweise die Bürger dazu keinen Bescheid erhalten hätten.

Unverständnis für neue Grenzen

Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte, dass bisher ein Entwurf öffentlich ausgelegen habe. Dessen ursprüngliche Grenzen seien „begradigt“ worden, teils wegen Belangen des Naturschutzes und Festlegungen des Waldgesetzes. Er räumte allerdings ein, dass in diesem Falle die Kommunikation nicht gut funktioniert habe. „Ich fühle mich als Stadtrat über die Ergebnisse der öffentlichen Beteiligung nicht ausreichend informiert“, gab auch Karl-Heinz Trudel (UBG) zu Protokoll.

Matthias Löwe hielt dem entgegen, dass jeder Stadtrat die Möglichkeit habe, mit ihm am Telefon solche Fragen zu erörtern oder einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren.

Sonderdruck gewünscht

Einen im Ratssaal selten gehörten Wunsch äußerte ein Grundeigentümer, der in diesem Areal bauen möchte. Er habe das Grundstück 2019 als Bauland gekauft und möchte nun endlich loslegen. Wenn eine Auslegung der Pläne erforderlich sei und dies vorher bekannt gemacht werden müsse, sei das eben die Rechtslage. Dass er aber allein drei weitere Wochen, in denen nichts passiere, warten müsse, weil erst dann das nächste Amtsblatt erscheine, müsse doch nicht sein. Er regte an, einen Sonderdruck des Amtsblattes herauszugeben. Der Bürgermeister sicherte zu, sich nach den Kosten dafür zu erkundigen.

Innenbereich neu definiert

Vor der Beratung über dieses künftige Bauland stand eine „Klarstellungssatzung des Bereiches westlich des Baugebietes ’Am Weinberg’“ auf der Tagesordnung. Damit reagiert die Stadt auf einen Einwand aus dem Landkreis , wonach die Satzung für das inzwischen erschlossene Gebiet die vorhandene Bebauung in der Nachbarschaft nicht berücksichtige.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das soll nun die Klarstellungssatzung leisten. Formal grenzt sie Innen- und Außenbereich auf dem Weinberg ab. Damit regelt sie auch, auf welchen Arealen künftig Neubauten und Erweiterungen möglich sind und welche Bauten lediglich einen Bestandsschutz genießen. Dabei geht es nicht zuletzt um die Zukunft von Immobilien, die unter anderen rechtlichen Voraussetzungen als den derzeit geltenden errichtet worden waren. Die Räte stimmten allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu.

Von Axel Kaminski