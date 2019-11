Dahlen setzt auf vertrauten Vertragspartner

Dahlen

Vor elf Jahren haben die Stadträte den Auftrag für den Winterdienst in Dahlen und den Ortsteilen an die Firma Albavergeben. Zumindest für die kommenden beiden Winter bleibt der Dienstleister mit Sitz in Gräfenhainichen Vertragspartner der Stadt.

Allerdings muss man in DahlenMehrkosten hinnehmen. Lag der seit 2016 gültige Preis bei 77 485 Euro pro Jahr, so sind es nun 170 248 Euro für zwei Winter. Wie bisher gehandhabt, enthält die Summe eine Pauschale für das Vorhalten der Technik, das Entsorgen des Streugutes am Ende der Saison sowie das Befüllen der Streusandbehälter. In dieser Pauschale, die von rund 52 000 Euro auf knapp über 57 000 Euro pro Jahr angestiegen ist, sind auch vier Einsatztage mit kompletter Räum- und Streutechnik enthalten. Darüber hinaus gehende Einsätze werden nach dem Stundensatz der zum Einsatz gekommenen Fahrzeugart abgegolten.

Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erklärte, habe die Stadt stets die vier Einsätze sowie Leistungen darüber hinaus benötigt, auch wenn in den vergangenen Jahren keine großen Schneehöhen erreicht worden seien. Der Winterdienst werde auch dann benötigt, wenn Straßenglätte durch Frost drohe.

Matthias Löwe erläuterte, dass die Verwaltung bei fünf Firmen Angebote abgefordert habe. Drei Angebote seien eingegangen. Bewertet habe man neben dem Preis auch die Reaktionszeit und den Umfang der vorgehaltenen Technik. Ein Angebot habe ausgeschlossen werden müssen, da der Preis für eine Teilleistung nicht enthalten gewesen sei. Von den verbliebenen Offerten sei die des bisherigen Vertragspartners die wirtschaftlichste.

Steve Klose (WHD) regte – wie schon bei der letzten Vertragsverlängerung zu Beginn des Jahres– an, die Position des Befüllens der Streusandkästen künftig dem Bauhof zu übertragen. Der Bürgermeister hatte damals eingeräumt, dass man in der nächsten Ausschreibung so verfahren könnte.

Die Räte votierten einstimmig für den Vergabebeschluss. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren mit der Option, ihn um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Von Axel Kaminski