Dahlen

Es war einer der zügig abgehandelten Tagesordnungspunkte in der vergangenen Ratssitzung der Heidestadt: Die Stadt verkauft das Gelände an der Bahnhofstraße, in der das Präventions-, Ernährungs-Trainings-Zentrum (PETZ) seinen Sitz hat, an Betreiber Rico Petzold. „Die Stadt benötigt Haus und Grundstück nicht mehr“, betonte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Verkauft werde zum Verkehrswert zuzüglich des Abwasserbeitrages in Höhe von rund 4400 Euro.

Wie der Bürgermeister hervorhob, habe Rico Petzold in den vergangenen Jahren bereits in das Objekt investiert. Knapp drei Jahre stand das zuvor von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Jugendhaus leer, bevor der heute 34-Jährige 2015 Teile des Gebäudes zunächst mietete. „Im heutigen Kursraum und Eingangsbereich ging es los“, erzählt Rico Petzold. Damals sei der Plan gewesen, nur Kurse zu geben.

Schon als Pächter investiert

Der Anstoß, ein „richtiges“ Sportstudio zu werden, gaben Angehörige der Kursteilnehmer. Ihnen hatte Rico Petzold die Möglichkeit gegeben, sich während der Wartezeit „am Eisen“ – also mit Hanteln und Gewichten – zu beschäftigen. Daran habe es offenbar einen großen Bedarf gegeben, so dass er schon nach einem Jahr weitere Räume des Gebäudes nutzte – dann bereits als Pächter. „Schon zu dieser Zeit habe ich mit dem Bürgermeister darüber gesprochen, dass ich das gesamte Objekt perspektivisch kaufen würde“, erläutert der Fitnessfachwirt.

In den folgenden Jahren hat Rico Petzold noch weitere Flächen im Haus für seine Firma erschlossen. Dabei wurde sowohl in Geräte als auch in die Bausubstanz investiert. „Hier sind einige Mauern gefallen“, erklärt er schmunzelnd. Abgesehen vom Kursraum, den er schon in dieser Größe vorgefunden habe, sei die Raumstruktur eher kleinteilig gewesen – etwa im Bereich der Umkleiden. Es habe einen Mittelgang mit Räumen links und rechts davon gegeben. „Wir haben hier umgebaut, wenn es nötig war und Geld zur Verfügung stand. Die Mitglieder konnten seit der Eröffnung des Studios immer wieder erleben, dass wir uns entwickeln und sich ihre Trainingsmöglichkeiten erweitern und verbessern“ , erklärt Rico Petzold

Weitere Pläne mit eigener Immobilie

Vor zwei Jahren habe er begonnen, die Idee des Kaufs ernsthaft zu verfolgen. Im vergangenen Jahr seien dann erste Vorgespräche mit der Stadtverwaltung geführt worden. Der Gutachter habe Ende jenes Jahres Grund und Bauwerk geschätzt. Für ihn sei der Kaufpreis von 39 000 Euro in Ordnung betont Rico Petzold. Ob er Kreditraten bediene oder eine Pacht bezahle, sei kein so gravierender Unterschied.

Oschatz kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Unterschied liege vielmehr darin, dass er als Eigentümer seine weiteren Pläne schon anders umsetzen könne als ein Mieter oder Pächter. Allerdings habe es in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren mit der Stadt keine Probleme gegeben, unterstreicht Rico Petzold. Auf jeden Fall hat der Chef der Drei-Mann-Firma noch einiges vor. „Es gibt hier einen Raum, der uns als Werkstatt, Abstellfläche und ‚Parkplatz’ für den Rasenmäher dient. Diese rund 50 Quadratmeter wollen wir auch noch für Fitnessangebote nutzen“, nennt er ein Beispiel. Dazu müsse man für die dort lagernden Materialien erst einmal einen Geräteschuppen anbauen. Außerdem will er sein Gelände einzäunen und sich die Fassade vornehmen, an deren Stirnseite immer noch der alte Schriftzug des Jugendhauses prangt. „Ich bin da selber noch hingegangen, habe zum Beispiel einen Computerkurs besucht“, sagt Rico Petzold über seine Beziehungen zu diesem Haus.

Sanitäranlagen sprachen für ehemaliges Jugendhaus

Deshalb sei das Gebäude an der Bahnhofstraße in die engere Wahl gekommen, als er sich nach Lehre, Studium und ersten beruflichen Stationen nach einem Ort umschaute, an dem er in die Selbstständigkeit starten könnte. „Ich stamme aus Dahlen, wohnte damals im Fliegerhorst und meine hier lebende Mutter gab mir den Tipp mit dem leer stehenden Jugendhaus“, berichtet Rico Petzold. Wichtiger Pluspunkt des Objektes gegenüber anderen Varianten sei das Vorhandensein funktionstüchtiger Sanitäranlagen gewesen. Nach der Besichtigung habe er sich im Sommer 2015 an den Umbau gemacht und am 10. Oktober 2015 hier eröffnet.

Von Axel Kaminski