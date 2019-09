Wermsdorf

Die Schule Dahlen hat ihren Titel verteidigt: Die Viertklässler aus der Heidestadt schafften beim Sportfest der Grundschulen am Dienstag in Wermsdorf erneut den ersten Platz – wie schon 2017 und 2018. Gemeinsam mit Mädchen und Jungen aus den Schulen in Wermsdorf, Calbitz und Mutzschen kämpften sie um schnelle Zeiten und Punkte beim 50-Meter-Lauf, beim Dreisprung und beim Schlagball sowie am Spielmobil des Kreissportbundes.

Der 50-Meter-Lauf gehörte zum Pflichtprogramm für die Grundschüler. Quelle: Jana Brechlin

Die Veranstaltung wird traditionell von der Oberschule Wermsdorf und dem Förderverein Wermsdorfer Schulen organisiert. „Unsere Zehntklässler kümmern sich um die Erwärmung und um den Ablauf an den Stationen“, sagte Oberschulleiterin Kerstin Krause, die die Schüler zum Sportfest begrüßte. Unterstützt wird der Vormittag von Mitgliedern des Fördervereins und freiwilligen Helfern um Claudia Simon-Lehmann. Ein Ziel des Tages ist, ein erstes Kennenlernen für die Viertklässler, die ab kommendem Schuljahr womöglich gemeinsam die Oberschule besuchen, zu organisieren. „Aber vor allem sollen die Kinder hier Spaß haben“, versicherte Kersin Krause.

Kraft ist beim Springen gefragt. Quelle: Jana Brechlin

Dass dabei auch der sportliche Ehrgeiz geweckt wurde, zeigte am Schluss der Blick auf die Ergebnisse: Nach der Grundschule Wermsdorf landeten Calbitz, Wermsdorf und Mutzschen auf den Plätzen zwei bis vier. Bei den Einzeldisziplinen gewannen im 50-Meter-Lauf Karla Richter und Felix Neubert, beim Dreisprung Lilli Lehmann und Felix Neubert und beim Schlagball Lena Biebert und Madox Wiekor.

Von Jana Brechlin