Dahlen zeichnet engagierte Bürger aus

Dahlen

Es war der zweite Bürgerempfang der Stadt Dahlen, zu dem Bürgermeister Matthias Löwe nicht nur Vertreter der Stadträte und Ortschaftsräte der Stadt Dahlen, die Vertreter der Wirtschaft, der Gewerbetreibenden, der Institutionen und Einrichtungen eingeladen hatte, sonder mehr noch die ehrenamtlich engagierten Bürger der Stadt, um erneut das Engagement gebührend zu würdigen. „Wir haben uns für diese Veranstaltung den Kaisersaal von Schloss Dahlen gewählt, um auf diese Weise den Stellenwert des Ehrenamtes auffällig zum Ausdruck zu bringen.“

Maßnahmen der letzten elf Jahre

Matthias Löwe berichtete über die Entwicklung der Stadt. Jedoch nicht in den letzten 30 Jahren, sondern darüber, was gemeinsam in den letzten elf Jahren erreicht wurde. „In der verkehrstechnischen Infrastruktur wurden Maßnahmen für die Umgestaltung des Bahnhofs Dahlen umgesetzt und sorgt somit für eine direkte Anbindung an die Mittel- und Oberzentren. Die Ortsdurchfahrt Dahlen S24/ Bahnhofstraße mit Kreisverkehr wurde einschließlich der Nebenanlagen grundhaft ausgebaut. Das letzte Stück vom Markt bis zur Schlossstraße befindet sich gerade in der Fertigstellung. Ein über Jahrzehnte währender Wunsch der Bürger konnte somit 2018 realisiert werden. Damit meine ich die Neugestaltung des Marktes. Dieses Projekt lag mir seit meinem Amtsantritt von Beginn an am Herzen. Mit dem Abschluss der laufenden Straßenbauarbeiten um den Markt kann man am Ende sagen: Was lange währt, wird gut“, so der Bürgermeister. Er betonte, dass der Markt die Visitenkarte der Stadt Dahlen und das Tor zur Dahlener Heide sei. Dieses könne sich durchaus sehen lassen.

Zudem berichtete er über die Erneuerungen der Straßenbeleuchtungen im Gemeindegebiet und dem derzeitigen Breitbandausbau. „In der Grundschule Dahlen erfolgte eine umfassende energetische und brandschutztechnische Sanierung. Es wurden Klassenräume komplett saniert. Ein besonderer Schwerpunkt wird die Digitalisierung der Schule sein, wie es zu einer zeitgemäßen und attraktiven Bildungseinrichtung gehört.“

Investitionen im Brandschutz

Im Bereich der Feuerwehr und des Brandschutzes wurden seit 2008 drei neue Löschfahrzeuge durch die Stadt für die Wehren Dahlen, Schmannewitz und Großböhla beschafft. Ein weiteres neues Löschfahrzeug konnte durch den Freistaat im Rahmen des Katastrophenschutzes in Dahlen in den Dienst gestellt werden. Durch eine Kooperation zwischen der Stadt und der Feuerwehr Börln konnte ein Mannschaftstransportfahrzeug in Dienst genommen werden. Für dieses Jahr sei ein modernes Löschfahrzeug für die Ortswehr Ochsensaal avisiert. Weitere Investitionen im Bereich persönlicher und feuerwehrtechnischer Ausrüstung sowie der Bau von Löschwasserteichen konnten realisiert werden.

Bürgermeister: Sicherheit ist uns wichtig

„Unsere Sicherheit ist uns wichtig, aber auch teuer. Deshalb werden auch weiterhin Investitionen einen wichtigen Punkt in unserem Haushalt einnehmen“, betont der Bürgermeister und ergänzte, dass auch die Kindertagesstätte in Börln im Dach-, Sanitär- und Innenbereich umfassend saniert werden konnte. Der öffentliche Spielplatz in Dahlen konnte erneuert werden und auch für im Ortsteil Börln und Schmannewitz liegen die Zuwendungsbescheide für neue Spielplätze vor. In Dahlen erfolgte eine stetige Entwicklung, wofür Mittel in Millionenhöhe bereitgestellt und aufgebracht werden mussten.

Viele Herausforderungen für die Zukunft

„Eine Kommune zeichnet sich auch durch die Versorgungssicherheit im täglichen Bedarf aus. Wir können durch unsere Gewerbetreibenden, Institutionen und Einrichtungen auf eine stabile Versorgung des täglichen Bedarfs zurück greifen.“ Hier zählte er einige Beispiele auf und betonte, dass diese Versorgungs- und Lebensqualitäten im Stadtgebiet Dahlen im ländlichen Raum nicht mehr selbstverständlich seien. Er warf einen Blick in die Zukunft, in der es noch viel zu tun gäbe. Dies sei zum Beispiel der lang ersehnte Straßenausbau der Ortsdurchfahrt Schmannewitz und Börln, der Bau einer neuen Turnhalle und der Ersatzneubau für die Kindertagesstätte in Dahlen, wofür der Stadtrat bereits einen Entschluss gefasst habe und unbedingt in Angriff genommen werden müsse.

Schließlich kam Matthias Löwe erneut auf den zweiten Bürgerempfang zurück, den er ins Leben gerufen hat, um Menschen zu ehren, die viel Zeit und Energie einsetzen, um andere Menschen zu unterstützen und für sie da zu sein. „Wir wollen verdiente Mitmenschen würdigen und auszeichnen. Menschen wie du und ich. Menschen, die mit das Rückgrat eines Vereins bilden, aber oft nach außen hin nicht so stark in Erscheinung treten. Heute können wir Ihnen zeigen, dass Sie uns wichtig sind. Der Vielfältigkeit des Ehrenamtes sind keine Grenzen gesetzt. Das Spektrum der ehrenamtlichen Arbeit ist breit gefächert.

Vielfältigkeit des Ehrenamtes

Es gibt kaum einen Bereich des alltäglichen Zusammenlebens, in dem wir ehrenamtliches Engagement nicht finden würden. Beim Musizieren und Singen, Sport und Tanz, Seniorenbetreuung und Altenpflege, Sozial- und Beratungsdienste, Kinder- und Jugendarbeit, Natur- und Umweltschutz, Feuerwehr- und Rettungsdienst sowie Traditions- und Kulturpflege und vieles, vieles mehr. Das ehrenamtliche Engagement gehört zum Rückgrat unserer Gesellschaft. Es bietet Chancen gemeinsam etwas zu bewegen und zu erreichen, was man alleine nie erreichen würde. Und dafür gibt es ein Beispiel, an dem Sie alle beteiligt und zum Erfolg beigetragen haben.“ Dabei sprach Matthias Löwe von der Enduro Weltmeisterschaft 2018 in Dahlen und von den Höhen und Schwierigkeiten vor der WM.

Unverzichtbare Helfer in vielen Bereichen

„Ohne die Ehrenamtlichen könnten die inneren Strukturen in den Vereinen und in anderen Organisationen nicht aufrecht gehalten werden. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass wir, die öffentliche Hand, für das Ehrenamt die notwendige Grundlage und Infrastruktur schaffen.“ Auch wenn nicht immer alles realisiert werden könne. „Das Ehrenamt braucht Anlaufstellen und Qualifizierungsangebote. Das Ehrenamt braucht eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung. Solche Anlässe, wie der Bürgerempfang, werden – so hoffe ich – auch andere Menschen dazu bewegen, sich für Andere einzusetzen und freiwillige Aufgaben zu übernehmen, entsprechend ihrer Interessen und ihrer Stärken.“ Matthias Löwe schloss seine Rede mit einem Zitat von Erich Kästner ab: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Einsatz für Senioren und Jugendliche

Geehrt wurden von Matthias Löwe und der Heidekönigin Lydia I. diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich seit vielen Jahren durch ihr ehrenamtliches Engagement im Bereich der Seniorenbetreuung über den Verein, eine Institution oder als Privatperson verdient gemacht haben. Zudem bekamen die Vereine, die Jugendarbeit leisten, einen besonderen Dank, so wie die Sektion Judo vom Sportverein Rot-Weiß Dahlen, der FSV Wacker Dahlen, die Jugendfeuerwehren Bortewitz, Börln und Dahlen sowie der Schloss- und Parkverein.

„Dieses Haus war immer ein Ort, an dem Musik – von volkstümlichen bis zu klassischen Stücken – durch die Räume klang. Dieser Tradition möchten wir folgen“, betonte der Bürgermeister und bedankte sich zum Schluss bei den Musikern der Musikschule Fröhlich unter der Leitung von Ute Grätz, die die Gäste in einer sehr beeindruckenden Art und Weise unterhielten. Im Anschluss an die Auszeichnung ging es zum gemütlichen Teil über, bei einem leckeren Essen mit vielen Gesprächen.

Von Kristin Engel