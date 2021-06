Dahlener Azubis entwickeln App für Verbände

Dahlen

Ausbildung kann manchmal ganz schön theoretisch sein. Zugegeben, beim Zuhören, Mitschreiben und Lesen lernt man natürlich auch. Aber wer selber tätig wird, verinnerlicht Neues noch viel schneller. Bestes Beispiel dafür sind Auszubildenden in Dahlen: Angehende Fachleute der Donaubauer AG haben eine Software entwickelt, mit der Vereine, Institutionen oder Verbände leicht und übersichtlich gesteuert und Veranstaltungen organisiert werden können – und dafür einen Preis abgeräumt.

Preis für „Verbandsmanager“

Für die Anwendung „Verbandsmanager“ hat das Unternehmen den „German Innovation Award“ erhalten. Mit dem Innovationspreis prämiert der Rat für Formgebung – initiiert durch den Deutschen Bundestag und gestiftet von der deutschen Industrie – Arbeiten, mit denen Prozesse und Produkte vereinfacht und nutzerfreundlicher werden.

Schon zweite Auszeichnung dieser Art

Für die Dahlener IT-Spezialisten ist es bereits die zweite Auszeichnung dieser Art: Im vergangenen Jahr war es eine App, mit deren Hilfe man den Datenbestand eines sogenannten Customer-Relationship-Managements (CRM) in die Wolke – auch Cloud genannt, verlagern kann. Firmen können damit große Datenmengen in kurzer Zeit und ohne Unterbrechung der Abläufe übertragen.

Dieses Jahr nun bekam der „Verbandsmanager“ der Donaubauer AG im Wettbewerb ausgezeichnete Qualität bescheinigt.

App soll Arbeit wesentlich leichter machen

Die 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Firmengründer Andreas Donaubauer freuen sich über ihren zweiten German Innovation Award. „Mit Hilfe des Verbandsmanagers soll die Arbeit von Verbänden jeder Art wesentlich erleichtert über die Bühne gehen“, beschreibt Sabine Steinmann vom Unternehmen.

Idee von Firmengründer

Die Idee dazu hatte Andreas Donaubauer. Nach dem Impuls ihres Chefs hätten allerdings Auszubildende den Großteil der konkreten Umsetzung übernommen.

Andreas Donaubauer, Gründer der Donaubauer AG in Dahlen Quelle: Donaubauer AG

So habe die Programmierung in den Händen eines künftigen Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung gelegen, eine Werksstudentin kümmere sich um Marketing und Management des Projektes.

Von Einladung bis Hotelbuchung

In die App seien viele Anwendungsmöglichkeiten eingebettet: „Von der individuellen Einladung über das Teilnehmermanagement bis hin zur Bettenplanung kann damit alles im Blick behalten und organisiert werden. In der Regel sind es die alltäglichen Aufgaben, die mit erheblicher Zeitersparnis effektiver erledigt, gesteuert und zukunftsorientiert ausgerichtet werden können“, so Steinmann.

Zwei Jahre Entwickler-Zeit

Christina-Yvonne Frase hat als Ausbildungsverantwortliche die angehenden Fachleute bei dem Projekt begleitet und ist jetzt Ansprechpartnerin für Interessenten, die die App nutzen wollen.

Christina-Yvonne Frase mit der Auszeichnung. Quelle: Donaubauer AG

Insgesamt habe es rund zwei Jahre gedauert, die Entwicklung zur Marktreife zu bringen. Auch wenn die Auszubildenden an der Anwendung getüftelt haben, könnten die Nachwuchskräfte dabei jederzeit auf die Expertise der Mitarbeiter in den Fachabteilungen setzen, versichert sie. „Egal ob es nun um das Programmieren oder die kaufmännische Seite geht, es steht den Auszubildenden immer jemand zur Seite“, sagt sie. Dennoch sei es Firmenphilosophie, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen aktiv an eigenen Projekten arbeiten und dabei lernen.

Vielzahl von Produkten im Wettbewerb

Neben dem Verbandsmanager des Dahlener Unternehmens wurde eine Vielzahl neuer Produkte ausgezeichnet. Darunter sind Montagemaschinen für die Industrie ebenso wie Baustoffe, Möbel, ein E-Bike aus Holz oder Sportmode aus einem schnelltrocknenden Biogarn-Mix oder aber ein Tiefenentspannungstrainer für Haustiere, der schon in der Fernseh-Show „Die Höhle der Löwen“ für Aufsehen sorgte.

Von Jana Brechlin