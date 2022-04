Dahlen

Dahlen. Vor 65 Jahren, am 1. April 1957, eröffnete Bäckermeister Ernst Mauksch seine Bäckerei am Markt der Heidestadt. An gleicher Stelle arbeitet heute seine Tochter Petra, die 1983 in der Firma eintrat und sie seit 1996 führt.

Der 1. April war zufällig auch jener Tag, an der am 20. Mai 1931 geborene Ernst Mauksch in sein Berufsleben eintrat. Da das 1945 war, bekam er noch ein Arbeitsbuch ausgehändigt, in dem es sehr viele Einträge gibt. Gelernt hat er bis Ende Oktober 1948 in der Dahlener Bäckerei Fischer, der so genanten Schatzimühle. In jener Zeit stand das Sattwerden im Vordergrund, nicht der Genuss.

In der Lehre stand das Brotbacken im Vordergrund

„So spielte in den Lehrjahren das Brotbacken die Hauptrolle. Semmeln und Kuchen gab es nur am Wochenende oder Feiertagen“, erklärt Petra Mauksch. Deshalb habe ihr Vater erst auf seinen verschiedenen Arbeitsstellen nach der Lehrzeit Stück für

Auszug aus dem Arbeitsbuch von Ernst Mauksch Quelle: privat

Stück Einblick in die Vielfalt des Berufs und der Produkte dieses Handwerks erhalten. Zuerst habe er in der näheren Umgebung gearbeitet, zum Beispiel in der Bäckerei Krauspe in Borna, bei Jung in Altoschatz, Burkhardt in Oschatz und Rentzsch in Bucha – damals noch Alfred Rentzsch.

In Leipzig viel gelernt

Daran schließen sich Tätigkeiten in Leipzig an. Wichtigste Station sei dabei die Konditorei im alten Kaufhaus gewesen. Dort sei ihr Vater Ofensteher gewesen. In diesem Betrieb hätten vor allem Bäcker und Konditoren gearbeitet, die vor dem Krieg in renommierten Bäckereien, Cafés und Hotels tätig gewesen seien. „Sie konnten aus einfachen Zutaten eine Menge zaubern“, erklärt Petra Mauksch. Dort habe sich ihr Vater eine Menge abgeschaut. Nach einer Arbeitsbummelei zum Fasching sei es mit dem lukrativen Job allerdings vorbei gewesen. Er und sein bester Freund seien entlassen worden.

Großvater Wilhelm gründet Bäckerei

Der Meisterbrief von Wilhelm Mauksch Quelle: privat

Im Jahr 1957 kehrte Ernst Mauksch in seine Heimat zurück und übernahm die Bäckerei in Dahlen. Aber war das wirklich sein Lebensplan? Tochter Petra hat daran so ihre Zweifel. Die Bäckerei war 1920 von ihrem Großvater Wilhelm Mauksch eröffnet worden.

Er stammte aus Eschdorf bei Pirna und war wegen seines Dienstes bei den Ulanen nach Oschatz gekommen. Dort war der gelernte Bäcker von 1910 bis 1918 stationiert. In Oschatz lernte er seine spätere Frau kennen. Das Paar hatte drei Kinder, doch die Frau starb früh. Aus einer späteren Ehe des Bäckermeisters gingen weitere zwei Kinder hervor. Wilhelm Mauksch wurde 1945 – wie man damals so sagte – abgeholt. Der Blockwart kehrte nicht wieder zurück.

Maukschs müssen verpachten

Zunächst führte seine zweite Frau Helene die Geschäfte weiter.

Die Belegschaft des Pirnaer Lehrbetriebes von Wilhelm Mauksch Quelle: privat

Ihr sei zum Verhängnis geworden, dass bei einer Kontrolle 1947 nicht jene Menge Mehl im Betrieb vorgefunden wurde, die laut den Büchern dort hätte sein müssen. Der Verbleib von „940 kg Brot- und Weizenmehl war unklar“. Sie habe den Betrieb „wegen persönlicher Unzuverlässigkeit“ mit sofortiger Wirkung schließen müssen. Die Gebühr für diesen Bescheid betrug übrigens 57,50 Mark. Die Bemühungen der Schwester von Ernst Mauksch, das Gewerbe zu bekommen, waren offenbar vergeblich.

Ernst Mauksch kehrt in die Heimat zurück

Ernst Mauksch Ende der 1950er Jahre. Quelle: privat

So blieb der Familie nur, den Betrieb zu verpachten. Der Pächter, der damals hier arbeitete, habe eigentlich einen Betrieb zum Kauf gesucht. Als ihm das gelang, habe die Familie eine andere Lösung finden müssen. Da es zu jener Zeit schwer gewesen sei, als Bäcker für längere Zeit eine Anstellung zu finden, entschloss sich Ernst Mauksch, es mit dem eigenen Betrieb zu probieren. „Mein Vater kehrte aus Leipzig zurück und hoffte, mit all dem, was er in den Jahren zuvor gelernt hatte, in Dahlen sein Auskommen zu finden“, schildert Petra Mauksch diese Wendung. Das sei kein leichter Schritt gewesen, denn habe sich um einen alten Betrieb gehandelt. „Schon lange war hier nicht mehr investiert worden und in Dahlen gab es schließlich noch andere Bäcker, die ihr Handwerk verstanden“, skizziert die 59-Jährige die Ausgangslage für ihren Vater. Ernst Mauksch habe diesen Schritt schließlich gemeinsam mit seiner Mutter gewagt, was nicht immer leicht gewesen sei.

Frau bringt Schwung ins Geschäft

In Dahlen fand Ernst Mauksch schon kurz nach der Eröffnung des Geschäftes sein persönliches Glück. „Am 1. Mai 1957 lernte er seine spätere Frau beim Tanz in der ‚Grünen Tanne‘ kennen“, weiß Petra Mauksch und ergänzt: „Bis heute erzählen mir alte Dahlener, dass sie neuen Schwung hinein gebracht hat“.

Eine leichte Zeit sei das allerdings nicht gewesen. Doch beide hätten am gleichen Strang gezogen und es sei vorangegangen. Ernst Maukschs hat in Dahlen eine Reihe von Lehrlingen ausgebildet. Der erste sei Gerhard Naujoks, der Vater von Dachdecker René Naujoks, gewesen. Dieser sei später noch öfter an den Dahlener Markt gekommen, um in der Backstube auszuhelfen – bis das wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr ging.

Lehre mit Familienanschluss

„Da früher die Lehrlinge auch aus anderen Orten kamen und bei Lehrbeginn meist erst 14 Jahre alt waren, hatten sie bei uns zuhause ein Zimmer“, erinnert sich Petra Mauksch. Es waren also Lehrstellen mit Familienanschluss“, erläutert sie. Nach den Arbeitsstunden sei da noch Gemüse für das Mittagessen am nächsten Tag geputzt oder der Kinderwagen ausgefahren worden. „Es gab immer etwas zu tun“, schildert sie den Alltag.

In den ersten Jahren seien es meist Jungen gewesen, die bei Ernst Mauksch das Handwerk erlernten. „Später waren auch Mädchen dabei, obwohl die Arbeit körperlich einiges abverlangt“, berichtet Petra Mauksch. Zu den Lehrlingen gehörte Andreas Krusche, der kürzlich als Wermsdorfer Bürgerpolizist in den Ruhestand verabschiedet wurde. Bäcker geblieben, allerdings im Harz, sei Frank Jentzsch – ein Nachbarsjunge. Die meisten Mädchen, die den Beruf erlernten, hätten sich beruflich neu orientiert, wenn sie eine eigene Familie gründeten – wie Heike Thomas und Katrin Günther. „Von seinem letzten Lehrling hat mein Vater immer geschwärmt“, betont Petra Mauksch. Sie sei die beste gewesen und arbeitet heute in einem Lebensmittelmarkt. Dem Beruf, den er hier im Rahmen einer Umschulung erlernte, sei Jan Vorwerk treu geblieben. In der Riesaer Bäckerei Brade sei er jetzt für die Auszubildenden verantwortlich.

Konditorin statt Architektin

Gern habe man sich zuhause von Hans Müller aus Schmannewitz erzählt. Er sei sieben Jahre als Geselle angestellt gewesen. Zuvor habe er in guten Betrieben gearbeitet, sich dabei viel abgeschaut und sei deshalb ein echter Fachmann gewesen. Leider sei er nur zu einem von sieben Faschingstagen auf Arbeit gekommen.

Großen Anteil am Erfolg des Betriebes hätten auch die Verkäuferinnen gehabt, die ihm viele Jahre die Treue hielten. Dazu gehörten Elfriede Boyke und Gudrun Jänicke. Heute ist Katja Eggestein für den Verkauf zuständig.

Petra Mauksch in ihrer Backstube Quelle: Axel Kaminski

„Ich wollte nicht Bäckerin werden“, bekennt Petra Mauksch. Ihr Traum sei ein Architekturstudium gewesen. Der sei jedoch schnell geplatzt, weil ihr räumliches Sehvermögen dafür zu schwach ausgeprägt sei. An den Bauplänen ihres Großvaters, der schon damals eine Menge mit dem Haus vorhatte, könne Sie sich dennoch erfreuen. Tatsächlich hat Petra Mauksch dann ein Jahr auf dem Bau gearbeitet und wollte Bauingenieurin werden. Schließlich entschied sie sich dafür, Konditorin zu lernen. „Mein Vater hat sich gefreut, meine Mutti hat geheult“, erinnert sie sich.

„Alte Schule“ beim Vater

Aber erst 1983, nach der Lehre, stieg sie im Betrieb ihres Vaters ein. Er habe darauf gewartet, Arbeitskräftemangel sei schon damals bekannt gewesen. Doch das sei für sie nicht leicht gewesen: „Das war noch alte Schule. Mein Vater hatte ganz feste Vorstellungen davon, in welcher Zeit ein Teig ausgerollt oder andere Arbeitsschritte erledigt sein mussten“.

Nachdem Sie 1990 Ihre Meisterprüfung abgelegt und Ernst Mauksch 1995 das Rentenalter erreicht hatte, übernahm Petra Mauksch im Februar 1996 das Geschäft. Es wurde in eine neue Ladenausstattung investiert. „Sie ist zeitlos und immer noch schön,“, findet Petra Mauksch. Sie habe von ihrem Vater ein Unternehmen übernommen, von dem sie existieren könne und sei ihm dafür dankbar.

Viel Freude an der Arbeit

Da sie allein in der Backstube ist, arbeitet Petra Mauksch dort „nur“ donnerstags bis sonnabends, bereite mittwochs aber schon die Produktion vor. „Das sind ausgefüllte Arbeitstage“, betont die Frau, die im Sommer 60. Geburtstag feiert. Sie betont, dass ihr dieser abwechslungsreiche Beruf, bei dem ein konkretes Produkt entsteht, nach wie vor viel Freude bereite. „Ich lass´ mich nicht mehr antreiben“, sagt sie – sie müsse niemandem mehr etwas beweisen.

Aufhören? Sie weiß, dass solche Gerüchte die Runde machen. Aber warum auf die Freude an der Arbeit verzichten, wenn es gesundheitlich noch geht? „Es gibt nicht Schöneres, als frische Ware aus dem Ofen zu nehmen“, betont Petra Mauksch. Das Haus habe Potenzial. Die gute Stube der Eltern im Erdgeschoss war ja einst Kaffeestube. Jetzt müsste man, um sie wieder so zu nutzen, neue Toiletten einbauen. Das sei dann doch eine Sache, die sie einem Nachfolger überlassen wolle. Die Suche danach, die Jahre dauern könne, habe sie über die Handwerkskammer schon angeleiert. Sie hoffe, dass er – oder sie – dann eine Tradition fortsetze, der sie sich ebenso verpflichtet fühlt wie einst ihr Vater: Qualitätsbewusstsein.

Von Axel Kaminski