Dahlen

Angesichts neuer Kontaktbeschränkungen und fehlenden Perspektiven dazu, wann die Normalität wenigstens Stückchenweise zurückkehren könnte, fällt der Blick in die Zukunft schwer. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Heidestadt Dahlen, ihre Akteure und ihre Pläne spielen eine Rolle im Interview mit Bürgermeister Matthias Löwe (WHD).

Herr Löwe, im Frühjahr war oft beklagt worden, dass Bundes- oder Landesregierung Maßnahmen verkündeten, zu denen die Rathäuser noch nichts Schwarz auf Weiß hatten. Hat sich an diesem Zustand etwas geändert?

Ja, der Informationsfluss ist besser geworden. Das schafft uns als Stadtverwaltung etwas mehr Vorlauf für unsere Entscheidungen. Dennoch bleibt die Spanne zwischen Beschlussfassungen und Umsetzung kurz.

Wie trifft die Corona-Krise die Stadtfinanzen?

In Zahlen kann ich das momentan schwer ausdrücken. Es gibt da schon in „normalen“ Zeiten erhebliche Unsicherheiten, weil zum Beispiel Gewerbesteuer vorausgezahlt wird, dort nicht selten Korrekturen erfolgen und wir Rückzahlungen leisten müssen. Man muss davon ausgehen, dass es auf jeden Fall Mindereinnahmen geben wird. Es steht die Frage, ob wir für künftige Förderprogramme ausreichend Eigenmittel haben werden oder Investitionen verschieben müssen.

Zu den angesprochenen Investitionen gehört der Neubau einer Kita neben der Grundschule. Was wird da 20221 passieren?

Die Planungsphasen eins und zwei sind abgeschlossen. Wir haben damit eine Grundvorstellung über einen Baukörper und einen Kostenrahmen. Damit ist es möglich, nach Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Und wir können, sobald es die Bedingungen zulassen, auch in Großböhla darüber informieren, was passieren soll. Ich möchte das aber in einem wirklich breiten Rahmen und nicht nur vor begrenztem und ausgewähltem Publikum tun.

Welche Eckpunkte für die neue Kita stehen schon fest?

Wir gehen von einer Kapazität in Krippe und Kindergarten von maximal 125 Plätzen aus. Wir müssen diese Kapazität nicht sofort schaffen, sondern können auch erst kleiner bauen und dann erweitern. Das A und O ist, dass die Einrichtung unter wirtschaftlichen und energieeffizienten Gesichtspunkten errichtet wird. Hier wird beim Bau schon stark über künftige Kosten entschieden. Das wirkt sich dann auf die Elternbeiträge ebenso aus wie auf die Belastung des städtischen Haushaltes auswirken.

Wenn in diesem Jahr nicht an der Kita gebaut wird, wo wird die Stadt Dahlen dann investieren?

Angesichts noch nicht beschlossener Haushalte bei uns und im Freistaat lässt sich das nicht mit letzter Sicherheit sagen. Der Ausbau der Alten Lindenstraße in Schmannewitz ist in trockenen Tüchern und wird realisiert. Dabei sind wir mit den so genannten Nebenanlagen beteiligt. Ich denke, dass wir in diesem Jahr weiter in der Digitalisierung unserer Schule und bei der Abarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes vorankommen.

Die Dahlener Heide ist Tourismusgebiet. Kann die Region von den Einschränkungen des Reiseverkehrs profitieren oder leidet sie darunter?

Beides. Es fehlen dort Einnahmen, wo Veranstaltungen ausfallen mussten. Das trifft einige ehrenamtliche Akteure hart. Ich denke da an das Bäuerliche Museum und das HeideWalking. Unsere Tourist-Info haben wir wegen mangelnden Bedarfes in Zeiten der Ausgangsbeschränkung geschlossen. Beim Qualitätswanderweg müssen wir in diesem Jahr weiterkommen, haben als Kommunen auch noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Trotz Corona müssen wir da weiterhin in die Zukunft schauen. Ja, der Trend zum Urlaub im Inland ist eine Chance für die Region. Aber es müssen neue Freizeitangebote entwickelt werden. Das geht nur in der Zusammenarbeit der Kommunen. Von großer Bedeutung wird sein, wie sich die Gastronomie entwickelt. Das entscheidet auch darüber, wie lange sich Gäste hier aufhalten.

Welche Rolle kann das Schloss im Tourismus spielen? Es gibt ja die Idee, Exponate des Museums dort auszustellen.

Rein flächenmäßig wäre das kein Problem. Aber das ist aber keine einfache Umzugsaktion. Es würde sich dabei um die Nutzungsänderung eines Denkmals handeln. Als Stadt sind wir damit einerseits mit dem Schloss- und Parkverein im Gespräch und wollen uns andererseits 2021 mit den Denkmalschutzbehörden abstimmen. Stimmen die Behörden zu, bräuchte man ein Projekt, das über die Kräfte unsere Bauamtes hinausginge, also extern vergeben werden müsste. Das dürfte sich nur schwer im 2021er Haushalt der Stadt unterbringen lassen.

Welche Dahlener Veranstaltung haben sie 2020 am meisten vermisst?

Den Bürgerempfang. Er hatte sich bis dahin zu einem Treffen entwickelt, das Gelegenheit zum regen Austausch bot. Ich hoffe, dass es ihn 2021 wieder geben wird und anstehende Jubiläen wie 100 Jahre Wacker Dahlen und 60 Jahre Jugendfeuerwehr Dahlen ebenfalls einen würdigen Rahmen finden.

Von Axel Kaminski