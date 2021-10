Dahlener Citymanagement will weniger leere Läden und Schaufenster

Dahlen

Wie viele Innenstädte Deutschlands steht auch die Innenstadt Dahlens vor großen Herausforderungen. Der Einzelhandel und damit auch die Innenstädte erfahren seit Jahren einen Strukturwandel, der vor allem durch Leerstände in zentralen Lagen sichtbar wird. Diese Entwicklungen werden zudem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verstärkt. Durch gezielte Ansiedlung von Einzelhandel und Dienstleistungen beabsichtigt die Stadtverwaltung Dahlen die Innenstadt weiter zu stärken.

Einen wichtigen Baustein hierbei bildet die Unterstützung der Wieder-, Zwischen- und Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Hierfür würde das Dahlener Citymanagement mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der betroffenen Flächen zusammenarbeiten. Dies ist für die Eigentümer komplett freiwillig und kostenlos.

Je nach Zustand, Größe und Lage der Immobilie sind verschiedenste Zwischennutzungen denkbar. Letztlich entscheidet der Eigentümer, welche Art einer zeitweisen Nutzung in Frage kommt und welche nicht. Erfahrungsgemäß erhöhen sich jedoch die Chancen einer zeitnahen Nachnutzung stark, wenn leerstehende Immobilien zwischengenutzt werden. Diese werden im Stadtbild positiver wahrgenommen und von potenziellen Mieterinnen und Mietern eher als zukünftiges Ladenlokal gesehen. „Sollten Gebäudeeigentümer an einer Zusammenarbeit interessiert sein, würde ich mich freuen, wenn Sie mit mir in Kontakt treten. Gerne treffe ich mich auch mit Ihnen direkt vor Ort an der jeweiligen leerstehenden Gewerbeimmobilie“, sagt der Dahlener Citymanager Benjamin Konstant. Am Montag, dem 1. November wäre eine Vor-Ort-Beratung möglich.

Citymanagement Dahlen: Ansprechpartner: Benjamin Konstant, E-Mail: citymanagementdahlen@rathaus-dahlen.de, Telefon: 01711262430

Von Hagen Rösner