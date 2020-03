Dahlener Firmengelände kommt unter den Hammer

Dahlen

Nach der Löwen-Brauerei, die am 6. Februar zwangsversteigert wurde, soll am 23. April auf diese Weise eine weitere Gewerbefläche in der Stadt einen neuen Eigentümer finden. Es handelt sich dabei um das Flurstück 1033/15.

Das rund 2500 Quadratmeter große Grundstück am Malkwitzer Weg 27 ist – so steht es in der Veröffentlichung des Amtsgerichtes Leipzig – ein „Gewerbegrundstück mit einer Lagerhalle mit mehreren Lagerbereichen, Werkstattfläche sowie Büro- und Sozialräumen. Der Verkehrswert ist auf 52 000 Euro festgesetzt.

Unter der Adresse Malkwitzer Weg 27 sind eine ganze Reihe von Firmen zu finden. Das Flurstück, das versteigert wird, ist aber aus dem großen Areal herausgelöst. Hier war die 2017 aufgelöste STSOL GmbH, die ihre Geschäftsadresse im Ortsteil Börln hatte, ansässig. Das Insolvenzverfahren gegen die Firma war im April 2017 eröffnet worden. Am 11. Februar 2020 hatte Insolvenzverwalter Dr. Christian Heintze dem Amtsgericht Leipzig die Masseunzulänglichkeit angezeigt.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum STSOL-Grundstück hat sich – neben Produktion und Gewerbe – schon eine weitere Geschäftsidee verbreitet. Die Gesellschafterversammlung der Metallbau- und Fenstertechnik Dahlen GmbH hat vor drei Jahren die Vermietung oder Verpachtung von eigenem Grundbesitz als Gegenstand in den Gesellschaftervertrag aufgenommen. Auf entsprechenden Schildern rund um ihr Anwesen bietet sie die Hallen an.

Von Axel Kaminski