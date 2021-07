Dahlen

Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, bis auf die Premiere des Kindersprints die erste Fortsetzung folgen konnte.

Sponsorin Sandra Burkhardt, Inhaberin des Rewe-Marktes in der Heidestadt, wollte den Grundschülern vor den Sommerferien noch etwas Abwechslung bieten. „In diesem Schuljahr ist so viel ausgefallen: Schulfeste, Klassenfahrten, Exkursionen. Vielleicht kann ich so noch etwas zum Sporttreiben animieren“, erklärte sie.

Kindersprint in Dahlen

Slalom in der Sporthalle

Deshalb hatte Sandra Burkhardt am Mittwoch für einen Vormittag die Firma contacts & sport GmbH gebucht, die moderne Messtechnik in der Turnhalle aufbaute. Für die Schüler bestand die besondere Herausforderung darin, die Zeitmessung per Computer selbst zu aktivieren, schnell auf das Startzeichen der Maschine zu reagieren und die 17-Meter-Strecke in Angriff zu nehmen. Zur Wendemarkierung ging es auf kurzem, geraden Weg – zurück im Slalom um fünf Kegel. Dabei war nicht der Sieger, wer schneller als die Freundin oder der beste Kumpel ins Ziel kam. Es wurde zwar auf zwei Bahnen gelaufen, aber nicht zur gleichen Zeit gestartet. Jeder musste für sich seine beste Leistung abrufen.

War das auch schon das Beste? Nach dem ersten Durchgang gab es von den Betreuern Anregungen, wie man noch die ein oder andere Zehntelsekunde herausholen könnte und die nötige Motivation dazu. Woran es ebenfalls nicht fehlte, war das Anfeuern der Klassenkameraden. Zumindest die Zweitklässler schrieen sich quasi gegenseitig ins Ziel.

Sport- und Spielgeräte als Geschenk

Das Konzept der Veranstaltung nimmt die Sponsoren über die Finanzierung des

Kindersprint in Dahlen

Wettkampfes hinaus in die Pflicht. „Gern gebe ich den Kindern dazu ein gesunes Frühstück mit viel Obst und Gemüse aus“, betonte die Marktleiterin. Außerdem übergab Sandra Burkhardt eine Kiste mit Sport- und Spielgeräten für die Freizeitgestaltung im Hort und zur Hofpause.

Am Freitagabend sorgt der Schulförderverein für den nächsten freizeitsportlichen Höhepunkt. Ab 17 Uhr findet auf dem Sportplatz der Schule das Fußballfest statt.

Von Axel Kaminski