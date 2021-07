Nordsachsen

Er kochte schon oft mit beim VIP-Catering im großen Stadion für RB in Leipzig. Mit Liebe zum Detail sorgt er nicht nur für köstliches Essen, sondern in Zusammenarbeit mit seiner Frau Julia auch für besondere Dekorationen bei Hochzeiten. Und auch bei anderen Feierlichkeiten ist er als Koch vor Ort. Doch hauptsächlich kennt man Philipp Anders als den Heidekoch im gleichnamigen Restaurant in Taura. Nun startet er sein neues großes Herzensprojekt: Das Genusskraftwerk.

Modernen Fahrzeugen fehlt der Charme

„Früher haben wir im Prinzip die Küche aus dem Transporter heraus aufgebaut und wieder abgebaut. Doch es gab keine Möglichkeit zum Spülen oder ähnliches. Es gab ja kein fließendes Wasser“, sagt der 32-Jährige. So entstand der Wunsch, ein Fahrzeug zu haben, in dem alles bereits vorhanden ist. Herd, Spüle, Kühlmöglichkeiten und mehr. „Es war der Traum, die Küche ,rollbar’ zu machen.“ Ein Truck! Doch eine große Auswahl gab es da nicht.

Der Truck ist bereits fertig beklebt. Quelle: privat

„Der Gedanke war ein DHL-Sprinter mit Kofferausbau. Dabei fehlte aber der Charme. Ein solches Fahrzeug ist einfach zu modern und hat keinen Charakter. Dann haben wir in Ahlen ein Unternehmen gefunden, das aus der Not eine Tugend gemacht hat. Denn auch sie waren von Corona betroffen und haben – anstatt den Kopf in den Sand zu stecken – mit dem Ausbau von Foodtrucks begonnen“, berichtet Philipp Anders. Ein solcher sollte es auch für das Genusskraftwerk sein. Und zwar ein alter Mercedes Benz im Kleid eines ehemaligen UPS-Fahrzeugs aus dem Jahr 1984 mit einem 3,8 Liter Saugdiesel. Die Elektronik war bereits eingebaut und alles mit eloxiertem Aluminium hygienisch verkleidet.

Aus einem alten UPS-Lieferwagen wurde ein Genussmobil. Quelle: Christian Wendt

Das Interieur wurde nach und nach selbst eingebaut. „Ich habe nächtelang das Internet durchforstet, mit anderen Kollegen gesprochen und Pläne auf Papier gebracht. Geräte waren in der Form, wie wir sie brauchten, teilweise nicht verfügbar. Letztendlich haben wir Geräte von Hase und Co aus Leipzig genommen.“

Regionale Speisen mit mediterranen Einschlägen

Am 1. April wurde sich für die Küche entschieden, am 15. April war dann der Truck da. Kombi-Dämpfer, Abzugshaube, Arbeitstisch, zwei Kühltheken, Edelstahlschränke, Spüle. Es ist alles vorhanden, was sich der Koch wünscht. Bei Bedarf können auch andere Geräte wie die Grillplatte und der Beefer mitgenommen werden. „Wir machen keinen klassischen Foodtruck. Unser Hauptaugenmerk sind nach wie vor die Veranstaltungen, wo wir zur Location kommen. Aber wir sind beispielsweise auch dieses Jahr am 16. September beim Zwiebelmarkt im PEP Torgau dabei. Alles andere wird sich ergeben. Obwohl wir schon bis in den September hinein gut ausgelastet sind, haben wir da keine Kapazitäten für Märkte. Hoffentlich im Herbst wieder.“

Auch auf Märkten soll das Genusskraftwerk präsent sein. Quelle: privat

Und wie sieht es kulinarisch im Foodtruck aus? „Das hängt ganz vom Kundenauftrag ab. Wir entscheiden mit dem Kunden zusammen, was auf der Speiseliste steht. Wichtig ist uns jedoch, regionale und saisonale Speisen mit Einschlägen aus der mediterranen Küche anzubieten. Das ist durchaus klassisch deutsche Küche mit modernem Pfiff.“ Und was ist mit dem Heidekoch? Das Restaurant „Zum Heidekoch“ in Taura ist nach wie vor ein guter Tipp für Feinschmecker. Denn hier haben Andrea und Heiko Anders weiterhin den Kochlöffel in der Hand und freuen sich auf die Gäste. Auch hier ist nicht nur das Essen, sondern auch die Location selbst ein Hingucker.

Philipp Anders möchte nun jedoch seine Flügel ausbreiten. „Nach zwölf Jahren als Heidekoch war es an der Zeit, ein eigenes Projekt zu machen. Es ist ein nächster Schritt. In Taura wird auch weiterhin regionale gute Qualität geboten.“

Fahrzeug im Landhaus- und Industriestil-Mix

Nun also das Genusskraftwerk. Was steht hinter diesem Namen? „Genuss steht für das Zusammensein. Schon immer war mir der Austausch mit Gästen sehr wichtig. Ich will Kontakt zu den Menschen haben. Das ist ein Genuss. Das Kraftwerk im Namen steht für das alte Fahrzeug im Landhaus- und Industriestil-Mix“, erklärt der Tauraer.

Was bleibt ist der Fuchs im Logo. Doch auch der hat sich etwas geändert – passend zum Genusskraftwerk. „Der Fuchs ist von Anfang an ein Wesen, das mich begleitet hat. Der Fuchs hat eine schlaue Art, sich durch das Leben zu bringen und genießt große Sympathie unter den Menschen. Ich hatte schon immer etwas für Füchse übrig. Für diese Tiere schlägt mein Herz“, so der begeisterte Tierfotograf, der schon oft Füchse vor der Kamera hatte.

„Genuss ist kein Luxus“

„Wir sind mit dem Genusskraftwerk seit Ende April einsatzbereit. Seit die Bedingungen gelockert wurden, sind wir nun unterwegs und froh, endlich wieder arbeiten zu dürfen.“ Von einem Männergrillabend mit zwölf Leuten bis hin zur Konfirmation und zur Hochzeit. Egal wie groß eine Veranstaltung ist – alles muss gut vorbereitet werden. „Etwa ein halbes Jahr vorher werden die Rahmenbedingungen besprochen. Bei einer Hochzeit sollte es jedoch deutlich eher sein. Etwa eine Woche zuvor müssen die Lebensmittel organisiert werden. Wir holen die Lebensmittel häufig selber ab oder bestellen sie. Ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung wird der Truck beladen – je nach Zweck werden Möbel, Tische und andere Dinge eingeladen. Am Vormittag des Tages werden kleine Vorbereitungen gemacht, sofern es die Frische zulässt. Wenn möglich kochen wir sehr gern vor Ort. Dafür haben wir ja nun unsere mobile Küche. So können wir auch auf Individualbefinden der Leute eingehen, sodass jeder die Feier genießen kann. Das ist es, was wir mit Genusskraftwerk erreichen möchten. Weil Genuss kein Luxus ist.“

Von Kristin Engel