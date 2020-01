Dahlener Heide braucht attraktive Ziele

Dahlener Heide

Mitte Dezember wurde das neue Tourismuskonzept für die Dahlener Heide regionalen Akteuren und Mandatsträgern vorgestellt. Zuvor war es den Bürgermeistern präsentiert worden. Christiane Gürth (parteilos), Bürgermeisterin von Cavertitz hatte der Oschatzer Allgemeinen in einem Interview die Eckpunkte erläutert.

Mit verknüpften Wegen um überregionale Gäste werben

Zu den Teilnehmern der Informationsveranstaltung gehörte auch der Dahlener Stadtrat Karl-Heinz Trudel (UBG). „In diesem Konzept, das nicht das erste zu diesem Thema ist, gibt es viele gute Gedanken“, sagt der Schmannewitzer, der auch dem dortigen Verschönerungsverein vorsteht. Man wisse natürlich schon, dass die Beschilderung der Wanderwege in der Heide keinen überregionalen oder gar internationalen Standards genüge. Schaue man auf die Wanderkarten, dann gäbe es beispielsweise rund um Schmannewitz viele Wanderwege. Draußen in der Natur finde man aber nicht immer die entsprechenden Schilder. „Wir haben hier in der Vergangenheit viel dafür getan, Wanderziele rund um den Ort auszuschildern“, betont Karl-Heinz Trudel. Er halte die Idee, jetzt über einzelne Orte hinauszugehen und die gesamte Region miteinander zu verknüpfen, für gut. Diese großen Wanderwege, die aber auch die Möglichkeiten für kürzere Touren böten, bekannt zu machen, verspreche überregionale Aufmerksamkeit. „Das Konzept ist inhaltlich in Ordnung“, fasst der Stadtrat zusammen. Allerdings wäre es ohne Förderung nicht vorstellbar, dieses Vorhaben umzusetzen.

Großer Besuchermagnet mit kleineren Bausteinen fehlt noch

Conny Thieme, Cavertitzer Rätin und langjährige Leiterin der Riesa-Information, kennt nur die groben Grundzüge des Konzepts und war bei der Beratung nicht dabei. Als Sörnewitzerin habe sie es immer „total schön“ gefunden, quasi vor der Haustür gut Essen gehen zu können. Diesbezüglich sei die Perspektive derzeit eher düster. Ihrer Meinung nach fehlt der Dahlener Heide ein großer Besuchermagnet mit vielen kleinen Bausteinen rundherum. Sie habe in anderen Tourismusregionen zum Beispiel Barfußparks als angenehm empfunden. Für den Tourismus in der Heide könne es ihrer Auffassung nach eine wichtige Rolle spielen, wenn es statt einer hochwertigen, aber zeitlich begrenzten Sonderschau wie auf Schloss Hubertusburg ein cooles dauerhaftes Angebot gäbe. Auch ein „Platsch“ mit über die Region hinaus ausstrahlenden Angeboten wäre ein Plus für den Tourismus in der Heide.

Frei begehbare Biwakplätze – Forst hat Bedenken

Jan Glock, Leiter des Forstbezirks Taura, hatte nicht nur die Gelegenheit, an der Beratung in Dahlen teilzunehmen: „Ich war sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit den Planern von ’Quartier 4’ beim Erstellen des Konzepts. Es bringe vieles Wichtige zusammen: das Vermitteln interessanter touristischer Punkte sowie das Beachten der Belange des Naturschutzes zum Beispiel.“ So berücksichtige das Konzept hinsichtlich des Naturschutzes auch notwendige Ruhezonen im Wald. „Als Forstbetrieb haben wir unsere Bedenken zu frei begehbaren Biwakplätzen deutlich formuliert“, betont Jan Glock. Seiner Auffassung nach verfügt die Dahlener Heide über viele interessante Einrichtungen. Das gehe zum Teil auf Instrumente der Arbeitsmarktpolitik zurück, die es heute so nicht mehr gäbe und auf das Engagement des einst stark aufgestellten Heidevereines. In all solchen Dingen wie Beschilderung, Schutzhütten und Sitzgelegenheiten sollte man nach Auffassung des Forstbezirksleiters ein Maß anstreben, dass man betreuen und pflegen kann. „Lieber weniger, aber das dann aktuell und ordentlich“, hält Jan Glock für die zeitgemäße Devise.

Schwindender Baumbestand bereitet Sorgen

Wiebke Platz, Wirtin des Jagdhauses in Dahlen, ist verwundert darüber, dass man die im Tourismus tätigen Betriebe nicht eingeladen hatte. Sie hat so ihre Zweifel, ob Wanderwege und deren Ausschilderung allein die Heide wieder interessanter machen. „Unser größter Schatz hier ist die Natur“, betont sie. Und dieser Schatz sei in Gefahr – nicht nur durch Stürme, Trockenheit und die damit verbundene Schädlingsplage, sondern auch durch das Abholzen großer und markanter Bäume, vor allem Buchen.

Vielerorts Belange von privaten Waldbesitzern betroffen

Matthias Löwe (WHD), Dahlener Bürgermeister, wies auf eine Schwierigkeit bei der Umsetzung hin. Dort, wo die Wanderwege über kommunales Land führen, könne man sich engagieren. Aber es seien auch die Belange vieler privater Waldbesitzer betroffen, mit denen man zu verbindlichen Absprachen kommen müsse. Wo man Bestandswege nutzen könne, werde man schneller zum Erfolg kommen, an anderen Stellen werde es länger dauern. Es könnten durchaus zwei Jahre vergehen, bevor eine Erneuerung sichtbar werde. Bis dahin sollte man mit Veranstaltungen und Werbung nach außen hin wirksam werden, damit die Dahlener Heide im Gespräch bleibe.

Gasttstättenlandschaft derzeit auf Schrumpfkurs

Die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) setzt auch künftig auf eine wachsende Vernetzung der Kommunen und Akteure im Heidegebiet. Man werde weiter daran arbeiten, das Konzept zu verfeinern und umzusetzen. „Meine große Hoffnung ist, dass sich damit auch Infrastruktur entwickelt. Im Moment erleben wir leider, dass die Gaststättenlandschaft schrumpft, weil Wirte kein Personal oder keine Nachfolger finden“, bedauerte sie. Ideal sei dagegen, wenn Wanderer in der Dahlener Heide Einkehrmöglichkeiten an den Strecken finden, zumal diese Gasthäuser dann auch von den Einwohnern der Orte genutzt werden können.

Hier seien die Einflussmöglichkeiten jedoch beschränkt, räumt Christiane Gürth ein. „Das sind unternehmerische Entscheidungen.“ Man könne lediglich dafür Sorge tragen, dass Wege und Rastplätze in Ordnung sind und die Ausschilderung passt. Damit könne dann offensiv geworben werden. Wer in Ruhe die Natur genießen wolle, sei in der Dahlener Heide an der richtigen Adresse, betont die Cavertitzer Bürgermeisterin.

