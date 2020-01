Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Wir liefern sie kurz und im Überblick: Dieses Mal bietet der Oschatzer Bürgermeister eine Bürgersprechstunde an, der Cavertitzer Haushalt hat keine Mittel für neue Spielplätze, In Dahlen wird die Staatsstraße weiter ausgebaut und in Mügeln gibt es beim Bahnhofsfest eine besondere Attraktion.