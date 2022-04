Dahlener Hypnose-Zahnarzt legt den Bohrer aus der Hand

Dahlen

Reinhart Dieckmann hat gut lachen. Der 67-Jährige kann ganz beruhigt Besteck und Bohrer aus der Hand legen. Dem Zahnarzt aus Leidenschaft ist gelungen, was so manchem seiner Berufskollegen nicht geglückt ist: Er hat eine Nachfolgerin für seine Praxis in Dahlen gefunden. Die Geschäfte führt schon seit einiger Zeit Caterina Wenzel und in dieser Woche hat Reinhart Dieckmann seinen letzten Arbeitstag am Zahnarztstuhl gehabt.

Abschied ohne Traurigkeit

„Das ist völlig in Ordnung und ganz wunderbar so“, sagt er selbst dazu. Es gebe keine Sentimentalitäten, er gehe jetzt gern. „Ich habe lange gearbeitet und die Praxis ist in guten Händen, ich habe keinen Grund, mir leid zu tun“, sagt er. Immerhin, sechs Jahre dauerte es, bis die Nachfolge geregelt war. Junge Zahnärzte stehen ganz offenbar nicht Schlange, um sich in Dahlen niederzulassen, selbst wenn ein großer Patientenstamm vorhanden ist. Dieckmann hebt die Hände. „Ich habe sechs Jahre lang gesucht, annonciert, viel Geld ausgegeben, Kollegen gefragt und mich erniedrigt – das hat alles nichts genützt“, beschreibt er die Odyssee. Und gerade als er dachte, dass alle Mühe vergebens war, passierte ein kleines Wunder: „Die Tür ging auf und Caterina Wenzel kam rein und ich dachte ’sie muss doch Flügel haben’“, erzählt er lebhaft. Für seine – jetzt ihre Praxis – sei die Kollegin wahrlich ein Segen und der scheidende Zahnarzt ist froh, dass die Arbeit in Dahlen weitergehen kann.

Abschied mit einem Lächeln: Zahnarzt Reinhart Dieckmann ist nun im Ruhestand. Seine Praxis hat er bereits an Caterina Wenzel übergeben. Quelle: Jana Brechlin

Dazu gehört mehr als das tägliche Reinigen und Bohren im Behandlungszimmer, denn Mitarbeiterinnen sind seit Jahren in über 80 Kindereinrichtungen unterwegs, um die Jüngsten im Zähneputzen und gesunder Ernährung zu schulen. „Das haben wir aufgebaut und es wäre jammerschade, wenn das den Bach runtergehen müsste.“

Kindheit in der Pfarrerfamilie

Dass aus Reinhart Dieckmann so ein leidenschaftlicher Zahnarzt werden würde, stand nicht von Anfang an fest. Eines war für den Sohn eines Pfarrers aus Leipzig jedoch schon früh klar: Seinem Vater wollte er nicht auf die Kanzel folgen. Die Kinder der Familie wurden früh schon in der Kirche eingespannt. „Ich musste jedes Jahr zur dritten Christvesper abends um sieben – wenn sowieso schon keiner mehr kam – ’ich steh an deiner Krippen hier’ singen“, erzählt er. Außerdem war er Mitglied im DDR-Rundfunkkinderchor und kam für Auftritte im Fernsehen oder in der Oper viel rum. Und das Singen begleitet Dieckmann sein Leben lang: Kirchgänger und Konzertbesucher in der Region konnten seinen tiefen, vollen Bass öfter erleben.

Gelernter Zootechniker studiert Zahnmedizin

Weil dem Pfarrerssohn der direkte Weg zur Hochschuleignung versperrt war, entschied sich Reinhart Dieckmann für eine Berufsausbildung mit Abitur und lernte in Köllitsch Zootechniker. Er habe zwar bald gemerkt, dass Landwirtschaft nicht sein Ding sei, aber eine gute Zeit war es trotzdem. Mehr noch, denn die Erfahrungen während der Ausbildung halfen dabei, Prioritäten zu setzen und rückten so manches Bild gerade: „Ich möchte sagen, dass das wahrscheinlich mein Leben gerettet hat.“ Jeder, der Abitur macht und studieren will, sollte vorher in einem Job arbeiten, wo er in die Schei... fassen muss, findet der Dahlener und sagt auch, warum: „Dann weiß man, wo unten ist“.

Unruhige Zeiten zum Start in Selbstständigkeit

Letztlich studierte Dieckmann Zahnmedizin und wurde anschließend nach Dahlen geschickt, um die Versorgung im ländlichen Raum mit abzusichern. Absolventenlenkung nannte sich das. Nach Stationen im Landambulatorium, in der Dahlener Außenstelle der Kreis-Poliklinik für Zahnheilkunde und seit 1992 als niedergelassener Zahnarzt, baute er schließlich die eigene Praxis auf. Nicht immer einfache Zeiten, erinnert er sich, auch, weil Patienten plötzlich für Leistungen zahlen sollten. Nicht jeder war bereit, 90 D-Mark für eine Prophylaxebehandlung auszugeben. „Die Leute haben mich als Halsabschneider beschimpft, der unbedingt reich werden will“, blickt er zurück und winkt ab, „da konntest du einen Berg Schulden haben und mit einem rostigen Fahrrad fahren, dann hieß es ’das ist alles nur Tarnung’.“

Ein Ruf als Hypnosespezialist

Reinhart Dieckmann wirkt ganz bei sich, wenn er davon berichtet. Auch wenn es nicht immer einfach war, schaut er zufrieden auf sein Berufsleben zurück. Seine Wahl habe er nie bereut: „Ich hab das immer gerne gemacht.“ Vor allem seine Hypnosebehandlungen – ein Geschenk für Angstpatienten oder auch bei Kindern – sorgten für einen Ruf weit über Dahlen hinaus. Dass manche angesichts dessen skeptisch sind, stört den 67-Jährigen nicht. „Als ich mir während der Ausbildung den ersten Patienten hier geschnappt habe, um das auszuprobieren, schlich sich das Personal aus dem Behandlungszimmer. Auf dem Gang hörte ich sie dann kichern und wusste, sie dachten ’jetzt dreht er völlig durch’“, erinnert er sich. Doch immer wieder kehrende Patienten – auch die Autorin erinnert sich an fast entspanntes Ziehen der Weisheitszähne unter Hypnose – sprechen für sich.

Kindliche Neugier bewahrt

Heute ist Dieckmann selbst als Dozent für die Deutsche Gesellschaft für Hypnose tätig und ein gefragter Experte. Seine beinahe kindliche Neugier („ich wollte einfach so viel wie möglich darüber lernen“) treiben den Arzt an. Nicht immer gelingt alles, eine Akkupunkturausbildung etwa hängte er wieder an den Nagel, und manches ist mindestens ungewöhnlich, zum Beispiel hat er sich mehrfach getraut, durch Feuer zu laufen.

Umzug Richtung Westen

So manchem in Dahlen war der Zahnarzt, früher noch mit blonder Wallemähne, zu ungewöhnlich, zu wenig normal. Doch auch tiefe Verbindungen sind entstanden. Trotzdem verlässt Reinhart Dieckmann jetzt nicht nur die Zahnarztpraxis, sondern auch die Kleinstadt: Nach Jahren der Pendelei zieht er nun zu seiner Frau nach Nordrhein-Westfalen. Er lächelt breit, wenn er davon erzählt. „Darauf freue ich mich riesig.“ Sport, Klavierspielen, Gartenarbeit und viele Bücher lesen stehen jetzt auf seinem Plan. Viel Freude dabei!

Von Jana Brechlin