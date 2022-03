Dahlener Jugendherberge wird verkauft – Wer ist der neue Besitzer?

Oschatz

Die ehemalige Jugendherberge in Dahlen wird zu einem Transformationszentrum. Der Dahlener Stadtrat hat auf seiner Sitzung am vergangenen Donnerstagabend den Verkauf des Objektes mit neun Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen. Der Beschluss fiel ohne größere Diskussion in der öffentlichen Sitzung. Die Auseinandersetzung über den Verkauf und vor allem an wen verkauft wird, fand bereits im Vorfeld hinter geschlossenen Türen statt.

Leerstand seit 2017

Dabei ging es offenbar nicht unbedingt darum, ob verkauft wird, sondern an wen. Seit 2017 liegt die Immobilie wie Blei auf der Stadt Dahlen. Damals hatte der Jugendherbergsverband praktisch über Nacht den Nutzungsvertrag, der seit 1993 bestand, gekündigt. Eigene Pläne hatte die Stadt mit dem Objekt nicht. „Das Gebäude ist ein Einzelbaudenkmal, insofern, kann die Stadt hier nicht durch Umbaumaßnahmen das Haus für andere soziale Zwecke umnutzen“, so Bürgermeister Matthis Löwe.

Käufer ist die SeelenLicht-Akademie

Der lange Leerstand tat dem Objekt und dem rund 1,5 Hektar großen Areal nicht gut. Ein Verkauf war für die Stadträte wahrscheinlich ausgemachte Sache. „Nachdem wir uns aktiv um den Verkauf bemüht haben, meldeten sich ganz viele Interessenten. Letztlich kamen aber drei potenzielle Käufer mit ihren Plänen in die nähere Auswahl“, informiert der Dahlener Bürgermeister.

Die interessanteste Frage bei der Beschlussfassung lautete jedoch: Wer wird der neue Eigentümer des doch recht exklusiven Grundstücks und Bauwerks? Es ist die Seelen Licht-Akademie in Saalfelden, deren Präsident der in Schkeuditz wohnende Präsident Roy Müller ist.

Über die SeelenLicht-Akademie beziehungsweise das Konzept der Nachnutzung war im Rahmen der Beschlussfassung nichts zu erfahren. Allerdings betreibt die Akademie aus Saalfelden in Österreich eine Internetseite. Dort ist bereits zu lesen,welche Pläne mit dem neuen Objekt verfolgt werden. „Unsere Vision ist es, die gemeinschaftliche LebensKunst im Alltag zu integrieren und einen Ort der lichtvollen Begegnung bereit zu stellen“, heißt es auf der Homepage.

Von der Jugendherberge zum Transformationszentrum

„Das Angebot verschiedener therapeutischer Anwendungen und Möglichkeiten, um die jeweilige persönliche Lebensgestaltung und Gesunderhaltung zu fördern und langfristig zu erhalten, bilden den Hauptanziehungspunkt für die Interessenten und Nutzer, welche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach Dahlen finden können. Dafür werden uns an diesem Standort große Tanz-, Bewegungs-, Klang-, Meditations-, Therapie- und Seminarräume zur Verfügung stehen. So wird der Lebens(T)raum Dahlen zu einem Bewusstseins- und Transformationszentrum, welches die Entwicklung und Entfaltung der Menschen für ein Leben in Selbst-Verständnis und Gesundheit zum Inhalt hat. Unser Ziel ist es, den Menschen ein Gesundheitskonzept mit auf den Lebensweg zu geben“, informiert Roy Müller über die Internetseite der SeelenLicht-Akademie.

Von Hagen Rösner