Dahlener Karnevalisten laden zum Manegenball

Dahlen

Manege freihieß es am Sonnabendabend in der Bahnhofstraße. Die erste Abendveranstaltung des Dahlener Carneval Clubs lud entsprechend des Mottos in den Zirkus ein. Im Programm tummelten sich allerlei tierische Attraktionen von hoppelnden Mini-Häschen der kleinen Garde bis hin zu tanzenden Löwen im Männerballett.

Nachwuchstalent Jette als Greta Thunberg in der Bütt

Im Publikum der des rappelvollen Vereinsheims traf man allerhand Clowns, den ein oder anderen Zirkusdirektor und sogar einen Elefanten an. In die Bütt stieg dieses Jahr Nachwuchstalent Jette als schimpfendes Greta Thunberg und den umweltsünderischen Erwachsenen die Leviten zu lesen. Zum Abschluss des Abends präsentierte die Sketchgruppe ein Schaulaufen der Möchtegern-Zirkus-Stars. Weitere Fotos aus www.lvz.de/Region/Oschatz

Zur Galerie Die erste Abendveranstaltung des Dahlener Carnevalclubs stand unter dem Motto „Manegenball“.

Von Christian Kunze