Dahlener Löwenbrauerei hat neuen Besitzer

Dahlen/Leipzig

Die Auktionatorin des Amtsgerichts Leipzig begrüßt die Bieter. 15 Personen haben sich eingefunden bei der gestrigen Zwangsversteigerung der alten Dahlener Brauerei.

Zu Beginn werden erst einmal die Rahmenbedingungen erläutert. Der Verkehrswert liege bei einem Euro. Die Schulden vom Vorbesitzer würden nicht auf den neuen Besitzer übergehen und aus dem Grundbuch gelöscht. Das sind gute Nachrichten.

„Das Erstgebot liegt daher zusammengerechnet bei 7530,90 Euro“

Dennoch lägen auf dem Grundstück Kosten, die in den vergangenen Monaten offen geblieben sein, wie etwa die Grundsteuer. Ebenso müssten die Gerichtskosten vom neuen Besitzer getragen werden. „Das Erstgebot liegt daher zusammengerechnet bei 7530,90 Euro“, erklärt die Auktionatorin. Außerdem sei das Objekt „reif für den Abriss“, fügt sie noch hinzu.

Auch der Bürgermeister Dahlens Matthias Löwe ist anwesend. Es werden letze Worte ausgetauscht und es fällt von seiner Seite der Satz: „Das Objekt soll an gute Hände gehen“. Dann endlich beginnt die Versteigerung.

Die Stadt Dahlen sah sich zu einer weiteren Versteigerung gezwungen

Eine ähnliche Szene bot sich bereits im Jahr 2018, wie die OAZ berichtete. Damals bekam ein Bieter für 300 000 Euro den Zuschlag. Dieser bezahlte jedoch niemals die Summe. Die Stadt Dahlen sah sich schließlich zu einer weiteren Versteigerung gezwungen.

Diese lief am Donnerstag zunächst sehr zäh an. In der ersten halben Stunde wurden nur vier Gebote abgegeben von der API-Aktiengesellschaft aus Berlin, einem Herrn Friese, einem Herrn Schindler aus Leipzig und einen sehr adrett gekleideten Herren von der OIB Projekt 28 GmbH & Co. KG aus dem bayerischen Königsbrunn.

Der Vertreter aus Königsbrunn bietet 150 000 Euro

Dann plötzlich überschlagen sich die Gebote von Friese und Projekt 28. Ausgehend von Frieses Gebot über 20 000 Euro wird von beiden Parteien in wenigen Minuten 18 Mal die Summen erhöht.

Der Bayer blickt immer öfter nervös zu Friese, der inzwischen puterrot angelaufen ist und permanent auf seinem Handy herumtippt. Schließlich bietet der Vertreter aus Königsbrunn 150 000 Euro, worauf Friese sich mit einem betont gelangweilten Gähner geschlagen gibt.

„Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“

Die Auktionatorin verkündet: „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten – Der Zuschlag geht an OBI Projekt 28 GmbH & Co. KG“. Die Teilnehmer verlassen den Raum und der Vertreter der Aktiengesellschaft steckt noch schnell dem Herren von Projekt 28 eine Visitenkarte zu.

Nun darf man darf gespannt sein, wie es in Zukunft mit der ehemaligen Löwenbrauerei in Dahlen weitergeht und ob der Besitzer diesmal zahlungsfähig ist.

Von Pauline Szyltowski