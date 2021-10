Dahlener Narren ziehen Bilanz unter Corona-Saison

Dahlen

Mit rund 80 Mitgliedern ist der Dahlener Carneval Club (DCC) ein starker und vor allem bunter Baustein im kulturellen Leben der Stadt. Das war auch während der coronabedingten Einschränkungen 2020 und danach so. Die Narren der Heidestadt haben sich das Feiern von diesem Virus nicht nehmen lassen. Wie viele andere Ehrenamtliche auch, machten sie aus der Not eine Tugend und sattelten auf die sozialen Netzwerke um.

Waren die Abendveranstaltungen der Saison 2019/2020 oftmals noch das Letzte, was vor Corona im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne gehen konnte, so war damit im November, zum Auftakt der neuen Saison, eher nicht zu rechnen. Not macht erfinderisch. Wenn man nicht schunkeln kann mit Nebenmann oder -frau, müssen Alternativen her.

Eine Delegation des DCC begab sich am 11.11. um 11.11 Uhr dennoch ans Rathaus und luchste dort Bürgermeister Matthias Löwe traditionell den Rathausschlüssel ab. Die Eröffnung der etwas anderen Saison fand auf Abstand statt und wurde, wie vieles in den kommenden Wochen, gefilmt und im Internet geteilt. Videos begleiteten die Faschingsfreunde der Stadt und der Region nicht nur an den ursprünglich geplanten Terminen des Heideumzugs und der Veranstaltungen.

Helmar Bornschein hält Ausschau nach der neuen Saison. Quelle: Christian Kunze

Sketche, Tänze und Infos in der tristen Zeit

Die Narren des DCC gingen noch einen Schritt weiter. Liebevoll inszeniert und aufbereitet, riefen sie einen Adventskalender ins Leben, der die triste Zeit im Dezember 2020 besinnlicher, lustiger und damit irgendwie auch erträglicher machte. Tänze, Sketche, Informationen zu Investitionen ins Vereinsheim und Fotostrecken wurden den Nutzern geboten – alles natürlich pandemiekonform und den Auflagen entsprechend. Das Projekt wurde sogar über den Jahreswechsel und bis zum Aschermittwoch, dem üblichen Saisonabschluss, aufrechterhalten.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Dahlener Narren bieten mehreren Generationen ein Dach der gemeinsamen Arbeit am Frohsinn. Mit Elementen wie der Hymne auf den Sackhupper, das Wahrzeichen ihrer Stadt, haben die Karnevalisten der Kleinstadt individuelles Kulturgut geschaffen, das bei jeder Gelegenheit zelebriert und abgerufen werden kann – auch daheim im stillen Kämmerlein, wenn gerade nicht gemeinsam gefeiert werden darf.

Sketche gibt es beim DCC 2022 hoffentlich wieder mit Publikum. Quelle: Christian Kunze

Enge Verbindung zu Karnevalsverein Rietberg

Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Stadt. So gibt es Verknüpfungen zu den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr, welche die Organisation der Höhepunkte in nichtpandemischen Zeiten erleichtern. Nicht alltäglich ist zudem die seit Jahren gewachsene Verbindung zum Karnevalsverein Rietberg in Nordrhein-Westfalen.

Regelmäßig sorgen die Delegationen des einen Vereins bei Besuchen des jeweils anderen Vereins für gute Laune. Drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung Deutschlands stellt sie einen lebendigen Beitrag zum Zusammenwachsen von Ost und West dar – und bleibt hoffentlich auch künftig bestehen.

Das Motto für die bevorstehende Saison steht schon fest: „Das beste der vergangenen Jahre“.

Von Christian Kunze