Dahlen

In zwölf Klassen gingen am Sonntag die Fahrer historischer Motorräder, Gespanne und Automobile bei der Oldtimerrundfahrt „Durch die Dahlener Heide“ an den Start. Sprecher Steffen Hennig verabschiedete auf dem Schulsportplatz 79 Fahrzeugbesatzungen und wünschte ihnen gute Fahrt. Tatsächlich kamen 77 im Ziel an...