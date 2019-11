Dahlener Rat beschließt Doppelhaushalt für 2019 und 2020

Dahlen

Der Stadtrat beschloss am Donnerstagabend einstimmig einen Doppelhaushalt. Seine Laufzeit endet jedoch bereits Ende 2020, da die Heidestadt für dieses Jahr noch keinen gültigen Haushalt hatte.

Für die Steuer- und Abgabepflichtigen gibt es in diesem Dokument eine gute Nachricht. Die seit 2016 geltenden Hebesätze werden durch die neue Haushaltssatzung nicht geändert.

Einwendungen zum Haushalt

Bevor die Stadträte jedoch über das Zahlenwerk diskutieren konnten, hatten sie sich mit den Einwendungen zu befassen, die bei der öffentlichen Auslegung des Planes eingegangen waren. Eine verwies darauf, dass der Haushalt von einer Person erstellt worden sei, deren Ausbildung nicht den Anforderungen für eine solche Tätigkeit genüge. „Das ist nicht haushaltsrelevant“, betonte Bürgermeister Mattias Löwe (WHD).

Keine Mittel für Kita-Neubau

Die zweite Einwendung ging auf die Wahlprogramme der Wählergemeinschaft Heidestadt Dahlen (WHD) und der Unabhängigen Bürgergemeinschaft (UBG) zur Kommunalwahl im Mai ein. Darin seien der Neubau einer Kindertagesstätte sowie einer Sport- und Mehrzweckhalle sowie die Sanierung des Waldbades Schmannewitz enthalten gewesen. Für keines der drei Projekte fänden sich Mittel für die Planung oder Bauausführung im Haushalt. Der Bürgermeister erläuterte, dass für den Kita-Neubau im Jahr 2018 ein Grundsatzbeschlussgefasst worden sei. Bevor man jedoch an konkrete Planungen gehe, bedürfe es einer Bedarfsanalyse. Ohne gültigen Haushaltsplan habe die Stadtverwaltung den Auftrag dazu aber nicht vergeben können. Für die Sporthalle und das Waldbad gibt es noch keinen Grundsatzbeschluss. Der Bürgermeister verwies außerdem darauf, dass zwar 2019 und 2020 keine der drei Vorhaben im Investitionsplan stünden, andererseits aber für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung noch keine größeren Investitionen vorgesehen seien. Zusammenfassend betonte Matthias Löwe, dass auch dieser Einwand nicht haushaltsrelevant sei.

Vor der Abstimmung erkundigte sich Karl-Heinz Trudel (UBG), ob man über die Einwendungen nicht getrennt abstimmen müsste, was der Bürgermeister verneinte. Bis auf Karl-Heinz Trudel folgten die Stadträte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, den Einwendungen „nicht nachzukommen“.

Drei Spielplätze im Plan

Für 2019 und 2020 sieht der Haushaltsbeschluss Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 602 496 und 490 089 Euro vor. Damit sollen in diesem Jahr neben einem Fahrzeug für die Ochsensaaler Wehr der Bau eines Spielplatzes in Dahlen, die Fertigstellung des Marktes sowie die Neugestaltung der August-Bebel-Straße finanziert werden. Für 2020 stehen die Spielplätze in Börln und Schmannewitz, die Beleuchtung der Schießhausgasse, der Straße Am Burgberg sowie der Buchaer Straße in Schmannewitz und die Neugestaltung des Töpferplatzes auf dem Plan. Der Schuldenstand soll Ende 2020 gegenüber 2018 um rund 120 000 Euro gesunken sein.

Von Axel Kaminski