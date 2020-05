Dahlener Unternehmer bekommt Innovationspreis

Dahlen

Warum ewig warten, wenn es auch schnell gehen kann? Die Donaubauer AG in Dahlen stand genau vor diesem Problem: Wenn ihre Kunden Dokumentationen, E-Mails, Ein- und Verkäufe verwalten, ist das am Ende eine gewaltige Datenmenge – diese vom lokalen Rechner ins Internet zu übertragen geht nicht einfach nebenbei.

Eigene Entwicklung preisgekrönt

Oftmals müssen Betriebsabläufe für Stunden oder gar Tage unterbrochen werden. Das wollte die Donaubauer AG ihren Kunden erleichtern und hat die Anwendungssoftware „CRM to Online“ entwickelt. Dafür hat das Dahlener Unternehmen jetzt den German Innovation Award erhalten. Ausgezeichnet wurde die Firma in der Kategorie Information Technologies und Functional Software.

Keine Unterbrechung für Firmen

Mit dieser App geschieht dieser Umzug in die Cloud – Wolke im Englischen – am Ende in weniger als einer Stunde. „Der Vorteil ist, es gibt keine Unterbrechung der Abläufe, die Firmen können einfach weiterarbeiten“, betont Unternehmensgründer Andreas Donaubauer.

Anwendung erfolgreich im Verkauf

Mit dem Preis zeichnet der Rat für Formgebung seit 1953 Innovationsleistungen von internationalem Rang aus. Prämiert werden Produkte, die in Anwendung und Design das Leben der Nutzer deutlich erleichtern. Diese Entwicklung der Mitarbeiter der Donaubauer AG bewährt sich bereits in der Praxis und wird inzwischen an andere IT-Dienstleister weltweit verkauf. Das Software-Produkt aus Dahlen reiht sich damit ein in preisgekrönte Entwicklungen von Autobauern, Haushaltsgeräteherstellern oder Möbeldesignern.

Verleihung ohne Feier

Eigentlich sollte am Mittwoch im Berliner Technikmuseum die festliche Auszeichnung mit dem German Innovation Award stattfinden. Doch die Veranstaltung wurde schon vor Wochen pandemiebedingt abgesagt. Die Dahlener IT-Spezialisten der Donaubauer AG freuen sich trotzdem: „Schließlich wird man nicht alle Tage für seine innovative Arbeit ausgezeichnet.“

Lücke für Anwender geschlossen

Dabei ist Entwicklung nicht das Kerngeschäft des Unternehmens, das auf Microsoft-Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist. „Unsere Hauptaufgabe ist es, das Produkt zum Kunden zu bringen, zu beraten und die Prozessabläufe zu unterstützen“, so der Firmenchef. Letztlich habe man mit der Entwicklung der App eine Kundenanforderung umgesetzt. „Die Möglichkeit, Daten schnell in die Cloud zu übertragen ohne dass dabei die Abläufe ruhen, gab es bisher nicht vom Hersteller.“ Diese Lücke habe man geschlossen. Während es bis zum ersten Einsatz nur knapp drei Monate dauerte, werde die Anwendung seitdem ständig weiter entwickelt. „Und wir verkaufen die ganz gut“, ist Donaubauer zufrieden.

Platzhirsch im Osten

Der heute 54-Jährige gründete 1997 das Computerhaus Donaubauer als reines Systemhaus, wo die Arbeit für Privatkunden im Fokus stand. 2007 wurde die Firma in die Donaubauer AG umgewandelt, die nach eigenen Angaben in diesem Bereich „der Platzhirsch in Ostdeutschland“ ist. Heute zählen überwiegend Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zu den Auftraggebern.

Branche deutlich im Wandel

„Die Branche hat sich sehr gewandelt. Systemberatung für private Nutzer wird kaum noch gebraucht, weil die Verwendung von Technik und Software immer intuitiver wird“, beschreibt Andreas Donaubauer. Das zeige sich auch daran, dass es Berufe wie Systemtechniker kaum noch gebe. „Jetzt bilden wir stattdessen Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse oder Digitale Vernetzung aus.“

Von Jana Brechlin