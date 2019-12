Dahlener Weihnachtsmarkt trotzt Dauerbaustelle

Dahlen

Nüsse knacken, mit dem Nachbarn schnacken oder mal eben in den Märchenwald. Das ging am Sonntag in Dahlen, wo traditionell zum 1. Advent der Weihnachtsmarkt für einen Tag öffnete.

Das Anzünden der Feuerschale übernahmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, groß absichern mussten sie darüber hinaus auf dem Marktplatz nichts. Kay Biedermann, der Dahlener Wehrleiter, wusste da freilich noch nicht, dass seine Kameraden am Abend wegen eines Kabelbrands in Richtung des Ortsteils Schwarzer Kater ausrücken würden.

Vereinsstände im Mittelpunkt

Stattdessen sah er zu, wie die Holzscheite anfingen zu lodern, während die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr ihren Stand bezogen. „Sie machen das jedes Jahr, ansonsten ist hier nichts weiter abzusichern. Klar, wir kümmern uns ums Feuer und legen etwas nach, aber einen Fackelumzug oder so gibt es ja nicht“, sagte er.

„Die sind alle selbst gemacht“, sagte Ina Lommatzsch ein paar Schritte weiter – inmitten ihres Stands mit Körben, Tablets und allem, was sich noch flechten lässt. Direkt am Sonntag habe sie den letzten Einkaufskorb fertiggestellt. „Für manche brauche ich vier, fünf Stunden, für manche ein paar Tage.“

Ihr Stand war einer der wenigen, der nicht wie der der Jugendfeuerwehr einem Verein vorbehalten war. Die prominente Stelle direkt vor der Bühne habe sie, seit der Weihnachtbaum 2011 umgekippt sei. „Wir wollen immer hier stehen. Wir flechten hier immer auch mit den Kindern.“

Baustelle umsäumt Marktplatz

Die rannten bereits vor der Eröffnung quietschvergnügt um den diesjährigen Baum herum, der spätestens seit der Neugestaltung des Markts im vergangenen Jahr einen noch festeren Stand hat. Eine spezielle Hülse wurde damals extra im Boden versenkt.

Trotz der beengten Verhältnisse durch die Baustelle passe er von der Größe ganz gut, schätzte Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) mit Blick auf den Baum, der in diesem Jahr von einer Dahlener Familie gespendet wurde, und der Baustelle um ihn und den Markt herum. Der Straßenbau umrahmte in diesem Jahr den Dahlener Budenzauber.

Kalte Jahreszeit meldet sich persönlich zu Wort

„Heute ist es schon etwas frischer, die Adventszeit kündigt sich an. Und ich denke, dass wir wieder einige schöne Stunden hier erleben können“, mutmaßte Löwe und dankte den Aktiven der vielen Vereine, sonstigen Interessengemeinschaften und „natürlich auch der Baufirma, die so gut wie möglich einen Übergang Richtung Rathaus hergestellt hat.“

Es habe ihn schon etwas Anstrengung gekostet, die Temperaturen sinken zu lassen. „Ich hoffe, ihr friert gut“, sagte hingegen Väterchen Frost, der mit der Schneekönigin und Heidekönigin Lydia I. sowie den Grundschulkindern in Löwes Gefolge das Markttreiben eröffnete.

Schlemmen und Basteln im Angebot

Ob Kuchen, Glühwein, Bratwurst oder Fettbemme – es durfte geschlemmt werden. Daneben hatten Vereine wie die Jugendfeuerwehr Bortewitz auch Geschenkideen im Angebot oder diese konnten in der Bastelstube selbst hergestellt werden.

Taktisch geschickt auf dem Weg dorthin hatten sich die Schüler der Klasse 7b der Wermsdorfer Oberschule am Rathausdurchgang platziert: „Für unsere Klassenfahrt sammeln wir Spenden. Dafür können Sie Plätzchen schätzen!“, stellten sie ihre Version des Weihnachtsbratenschätzspiels vor.

Was wiegt der diesjährige Weihnachtsbraten?

Denn in ihrem Rücken, in einem Käfig, saß die Weihnachtsgans Auguste, die da noch auf einen neuen Besitzer wartete. Jeremy Kolbe gewann sie, weil er ihr Gewicht von 7,4 Kilogramm auf den Punkt erriet. Ebenfalls verlost wurden die 45 Preise, die für das Schaufensterpreisrätsel gesponsert worden waren.

Trotz Baustelle und Väterchen Frosts Eingriffen, sei der Markt bei sehr gut besucht gewesen, sagte Barbara Pilz von der Stadtverwaltung am Montag auf OAZ-Nachfrage: „Alle Mitwirkenden haben sich über die gute Resonanz gefreut.“

Von Manuel Niemann