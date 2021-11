Dahlenes Bürgermeister Matthias Löwe will im kommenden Jahr wieder kandidieren

Dahlen

Eigentlich war es nur ein Nebensatz, den Bürgermeister Matthias Löwe bei der vergangenen Stadtratssitzung in Dahlen fallen ließ. Doch jetzt ist klar, bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr will Matthias Löwe erneut für den Posten des Stadtoberhaupts antreten. Eigentlich ging es bei der Beratung der Dahlener Stadträte um die Festlegung des Wahltermins für die kommende Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr und die Frage, ob der Bürgermeister bei der Abstimmung um den Wahltermin mit die Hand heben darf oder befangen ist. „Es gab im Kreistag einen ähnlichen Beschluss. Da hat der Landrat wegen Befangenheit nicht mit abgestimmt. Inzwischen wurde offiziell über die Landesdirektion mitgeteilt, dass der Amtsinhaber, in unserem Fall meine Person, nicht befangen ist, weil der Beschluss keine Auswirkungen auf die Wahl hat. Und wenn ich mich wieder zur Verfügung stellen würde, was ich auch tun werde, hat dies noch keinen Einfluss auf die Wahl“, so Löwe.

Die Dahlener Stadträte einigten sich entsprechend der Sitzungsvorlage auf den 12. Juni als Termin für die Bürgermeister- Wahl. „Das macht auch Sinn, weil dies der Termin ist, an dem die Landratswahl stattfinden wird. Damit werden an dem Sonntag die Wahl zum Bürgermeister und zum Landrat in der Stadt und den dazugehörigen Ortsteilen stattfinden“, so Bürgermeister Löwe. Da nicht klar ist, ob bereits im ersten Wahlgang die Wahl abgeschlossen ist, wurde der 3. Juli als Termin für die Nachwahl festgelegt.

Von Hagen Rösner