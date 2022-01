Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe spricht über Pandemie-Zwänge und Pläne für 2022

Dahlen

Keine Kirmes, kein Heideumzug und auch der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Ob er dennoch positive Schlagzeilen für das Jahr 2021 sehe, fragte die Oschatzer Allgemeine den Dahlener Bürgermeister Matthias Löwe (WHD).

Matthias Löwe: Unter diesen Umständen fällt es tatsächlich schwer, das gesellschaftliche Leben in der Stadt am Laufen zu halten. Positiv ist da wirklich nur, dass die Vereine den engen Zeitraum, in dem Aktivitäten möglich waren, gut genutzt haben. Leider müssen wir zum wiederholten Mal auch den Bürgerempfang verschieben, der ja die Gelegenheit bietet, solches ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Ich bin froh, dass bisher die Ehrenamtlichen überall weiter zur Stange halten.

Wie kann Dahlen die Schäden, die so eine Pandemie für die Kassen und das Image nach sich zieht, bewältigen?

Einen Imageschaden sehe ich nicht, auch wenn wir auf Großveranstaltungen verzichten müssen. Das ist ja anderswo nicht anders. Aber tatsächlich leidet das Miteinander, kommt teils zum Stillstand. Verwaltung, Vereine und andere Akteure bleiben dennoch in Kontakt. Zum vorigen Jahreswechsel konnten wir all jene, bei denen trotz heruntergefahrener Aktivitäten Fixkosten entstehen, ein wenig entlasten. Mir ist es wichtig, in diesem Zusammenhang auch das weit über das normale Maß hinaus gehende Engagement in den Arztpraxen unserer Stadt und im Pflegezentrum zu würdigen – gern im Frühjahr wieder mit persönlichen Worten beim Bürgerempfang.

Wie sehr bestimmt Corona den Alltag in der Stadtverwaltung und den Einrichtungen der Stadt?

Es ist insgesamt ein deutlich spürbarer Mehraufwand, zumal wir eine ganze Reihe von Kindereinrichtungen in kommunaler Trägerschaft haben. Wenn man donnerstags oder freitags Richtlinien und Verordnungen des Freistaates auf den Tisch bekommt, die am Montag umgesetzt werden müssen, bedeutet das schon Stress. Da ist man dann auch mal Prügelknabe, obwohl man beispielsweise die Eltern nicht früher über neue Verfahrensweisen in der Kita informieren konnte. Mittlerweile nutzen wir E-Mails und unsere Homepage, um schnell kommunizieren zu können. Corona hat uns dazu gezwungen, persönliche Termine im Rathaus nur nach vorheriger Anmeldung zuzulassen. So konnten wir die Arbeit in der Verwaltung ohne nennenswerte Schließungen über die Bühne bringen, bleiben weiter in vollem Umfang Dienstleister für die Bürger. Und tatsächlich profitieren Berufstätige davon, indem sie ohne lange Wartezeiten Anträge stellen oder Dokumente abholen können.

In der letzten Ratssitzung 2021 standen noch einmal Baugebiete auf der Tagesordnung. Vor zwei Jahren hatte die Stadt bereits kleinere Flächen, die mit einem verkürzten Verfahren Bauland werden können, ausgewiesen. Was wird davon in absehbarer Zeit Realität?

Wenn ich als Kommune kein Bauland anbieten kann, dann stoße ich Interessenten von außerhalb, die sich gern hier ansiedeln würden, vor den Kopf und wir verlieren zudem noch ortsansässige Bauwillige. Tatsächlich gibt es einen Bedarf. Im Wohngebiet Am Weinberg, dessen Erschließung 2020 begann, stehen zwar erst drei Häuser, aber es sind alle Parzellen verkauft. Mehr als drei Viertel der Bauwilligen kommen von außerhalb. Für das Wohngebiet Hainstraße, für das der Stadtrat kürzlich den Aufstellungsbeschluss fasste, gibt es einen Erschließungsträger, der das Gelände bereits erworben hat. Für die weiteren Flächen, die nach Paragraph 13 b des Baugesetzbuches ausgewiesen wurden, treiben wir unsere Wohnbedarfsanalyse voran, die Mitte 2022 vorliegen soll. Gute Chancen sehe ich da vor allem für eine Fläche an der Philipp-Müller-Straße in Börln, gegenüber der bereits vorhandenen Bebauung.

In den vergangenen Jahren haben die Stadträte im öffentlichen Teil der Sitzungen oft nach der Perspektive für die ehemalige Jugendherberge und das Gelände der Brauerei gefragt. Öffentlich war es länger ruhig. Da frag ich mal danach…

Zur Jugendherberge hatten wir in der Verwaltung einige interessante Gespräche. Zu Beginn des neuen Jahres ist dazu eine nicht öffentliche Ratssitzung geplant. Wir wünschen uns ein langfristiges Engagement mit einer nachhaltigen Nutzung für das gesamte Areal. Das Objekt hat ein großes Entwicklungspotenzial, auch mit Außenwirkung für die Stadt. Ich bin optimistisch, dass wir da bald eine gute Lösung gefunden haben. Beim Brauereigelände hat die Bauordnungsbehörde des Landkreises die Entscheidung an die Landesdirektion abgegeben. Zwischen Stadt und Investor einerseits und Landratsamt andererseits gab es verschiedene Auffassungen. Für uns als Stadt steht es außer Frage, dass hier ein neuer Netto-Markt entstehen kann, aber die Riesenbürokratie erschwert den Lauf der Dinge. Diese Investition würde unsere Innenstadt aufwerten. Wir sind mit dem Investor, der an seinem Vorhaben festhält, in Kontakt und alle Unterlagen hinsichtlich des Denkmalschutzes sind eingereicht.

In der Dezember-Ratssitzung wurden Planungsleistungen für die neue Kita in Dahlen vergeben. Wo wird in diesem Jahr mehr zu sehen sein als nur auf dem Papier?

Ich denke, dass 2022 die Realisierung des barrierefreien Zugangs zum Rathaus über das Nachbargebäude Markt 3 beginnen kann. Die Planungen dafür sollten jedenfalls bald vorliegen, so dass wir auch die Kosten kennen. Der Fahrstuhl, der die Etagen beider Häuser erschließen soll, wäre in jedem Fall der erste Bauabschnitt. Und in Schmannewitz werden die Vorbereitungen für den Ausbau der Torgauer Straße fortgeführt. Da es sich um einen grundhaften Ausbau handelt, verbessert sich hier nicht nur ein Stück Infrastruktur. Von dieser Maßnahme wird das Ortsbild insgesamt profitieren. Den Fördermittelbescheid für ein neues Fahrzeug für die Dahlener Wehr haben wir im Dezember erhalten und den Auftrag vergeben. Die Lieferung erwarten wir im Oktober 2022. Der Bedarf für ein neues Löschfahrzeug für die Börlner Wehr ist beim Landkreis angemeldet. Unsere Eigenmittel dazu haben wir für 2022 eingeplant. Wenn wir hier einerseits über große Maßnahmen sprechen, darf man nicht vergessen, dass auch das Tagesgeschäft laufen muss und finanziert sein will – möglichst so, dass trotz Preissteigerungen die Bürger nicht übermäßig mehr belastet werden.

Bei allen Fortschritten: Über welche Stillstände ärgern Sie sich?

Obwohl wir eine Reihe von Förderprogrammen aktivieren konnten, hadern wir mit dem niedrigen Fördersatz für Kitas, Schulen und Sporthallen. Wir sprechen da über Investitionen in Millionenhöhe, für die es aber derzeit nur Programme mit 50-prozentiger Förderung gibt. Wirklich helfen würden 75 Prozent und mehr. Da sind Aussagen, die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes stärken zu wollen, aus meiner Sicht eben doch nur Lippenbekenntnisse. Dennoch denke ich, dass ein Förderprogramm, das uns den Bau der schon lange gewünschten Turnhalle ermöglicht, in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Schwer trifft uns die abgesenkte Förderung für den kommunalen Straßenbau. Das wird uns beim Ausbau der Staatsstraße in Schmannewitz Mehrkosten in sechsstelliger Höhe bescheren.

Wir haben jetzt in erster Linie über Vorhaben in der Innenstadt gesprochen. Was passiert 2022 in den Ortsteilen?

Also den Straßenbau in Schmannewitz erwähnte ich schon. Das ist vielleicht eine der größten Maßnahmen der vor uns liegenden Jahre. Nachdem wir erst Fördermittel und keine Baugenehmigung hatten, später die Fördermittel nicht abgerufen werden konnten, haben wir für 2022 nun Geld und Genehmigungen zusammen für die Schmannewitzer Station unseres Mehrgenerationenpfades, die mehr als nur ein Spielplatz ist. Außerdem wird in diesem Ortsteil der Landkreis meiner Kenntnis nach 2022 mit dem Bau der neuen Rettungswache an der Alten Lindenstraße beginnen. In Großböhla können wir mit dem Abriss des verfallenen Stalls des Rittergutes das Ortsbild aufwerten. Und wir wollen dran bleiben, um trotz der hohen Umweltauflagen eine vernünftige und bezahlbare Lösung für eine Sanierung des Dorfteiches in diesem Ort zu finden.

Von Axel Kaminski