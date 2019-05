Dahlen/Schmannewitz

Matthias Löwe ist sauer. Der Dahlener Bürgermeister (WHD) wehrt sich gegen den Vorwurf aus Schmannewitz, dass Vertreter des Ortes bei der Entscheidungsfindung zum Bau der neuen Rettungswache nicht einbezogen wurden. Ortschaftsrat Rüdiger Preuß sowie Stadtrat Karl-Heinz Trudel und Roland Dietze vom Heimatverein hatten kritisiert, dass der Landkreis für die Außenstelle die bisher unverbaute Wiese an der Waldstraße ausgewählt hat und die Stadt per Verkauf und Bebauungsplanänderung den Weg dafür freimachte, ohne Ortsvertreter einzubeziehen. Die Ansichten von Stadtoberhaupt und Schmannewitzer Vertretern über Information und Mitbestimmung der Prozedur gehen deutlich auseinander.

„Ich bin enttäuscht über diese Falschaussagen“, meint Matthias Löwe und verweist auf Protokolle der Ratssitzungen. So sei der Stadtrat bereits am 4. September 2018 über den beabsichtigten Neubau informiert worden. Dazu habe man auch Karten und Luftbildaufnahmen der zur Auswahl stehenden Grundstücke gezeigt. „Dabei waren Herr Preuß und Herr Trudel anwesend“, betont der Bürgermeister. Und auch über den weiteren Verlauf der Standortsuche seien Stadtrat sowie die beiden Schmannewitzer Vertreter informiert worden. „Die Verwaltung und ich weisen diese falschen Aussagen strikt zurück, dass der Ortschaftsrat nicht einbezogen wurde, denn seitens der Verwaltung wurde dieses Thema von Anfang an transparent behandelt“, so Löwe. Weiterhin habe man die Pläne in den Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren, speziell auch in Schmannewitz mit den möglichen Standorten vor einer Entscheidung durch Stadtrat und Landratsamt vorgestellt. Dort seien Ortsvorsteher und Stadtrat aus Schmannewitz ebenfalls anwesend gewesen.

„Dass das Landratsamt eine neue Rettungswache bauen will, darüber wurde informiert. Uns geht es aber darum, dass wir in die Entscheidungsfindung, die letztlich zur Auswahl des Grundstückes geführt hat, nicht einbezogen wurden“, entgegnet Rüdiger Preuß. Als Ortschaftsrat fühle man sich berufen, über so etwas mitzubestimmen. „Das war uns nicht möglich.“

Von Jana Brechlin