Dahlezufluss: Flussbett der Tauschke wird in Schirmenitz gepflegt

Schirmenitz

Etwas sperrig ist der Name schon: Sächsisches Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz. Wozu es genutzt werden kann, lässt sich aber durchaus anschaulich zeigen – an der Tauschke in Schirmenitz.

Der kleine Bach, der wenige Meter weiter in die Dahle mündet, wurde hier kürzlich mit Hilfe eines Feuerwehrschlauches umgeleitet. Tatsächlich gibt es Zeiten, in denen es selbst aus diesem Schlauch nur tröpfeln würde. Dann ist die Tauschke zwischen all dem Kraut auf der Sohle und dem Bewuchs an der Böschung kaum zu erkennen.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bachbett wird wiederhergestellt

Das ist ein Fall für die Gewässerunterhaltung. Klassisch versteht man darunter zum Beispiel, die Böschung zu mähen oder ins Gewässer gestürzte Äste zu beräumen. In dem rund 60 Meter langen Bereich in Schirmenitz, bei dem die Kommune Anrainer ist, passierte in den vergangenen Wochen noch mehr. Er ist einer von mehreren Abschnitten des Gewässerunterhaltungsplanes der Gemeinde für die Tauschke in diesem Ortsteil.

In den einzelnen Bereichen sind unterschiedliche Maßnahmen vorgesehen. „Ziel dieser Unterhaltungsmaßnahme war es, die verschlissenen und maroden Beton-U-Teile, die den Vorgaben der Gewässerrahmenrichtlinie nicht mehr entsprechen und eben nicht mehr unterhalten werden sollen, zu entfernen und das Bachbett naturnah – in Anlehnung an den ursprünglichen Zustand – wieder herzustellen“, erläutert Bauamtsleiterin Gabriele Kläber.

Finanziert durch Gewässerunterhaltungspauschale

Dabei wurde durch die ADW auch Schlamm von der Sohle des Baches ausgehoben. Mit tonhaltigem Kies wurde das Bachbett wieder abgedichtet und darüber Mutterboden aufgetragen. Komplett abgeschlossen werden die Arbeiten voraussichtlich zu Beginn des kommenden Jahres. Dann werden auf dem Südufer Bäume gepflanzt, die den Bachlauf beschatten sollen.

Finanziert wurde die Maßnahme über die vom Freistaat in dem Gesetz mit dem überlangen Namen beschlossene Gewässerunterhaltungspauschale. Sachsen gewährt seinen Kommunen dabei für 2019 und 2020 eine Finanzhilfe über insgesamt zehn Millionen Euro.

Die Gemeinde Cavertitz hatte die Leistung in Schirmenitz beschränkt ausgeschrieben. Fünf der sechs angefragten Unternehmen gaben ein Angebot ab. Als wirtschaftlichster Bieter erhielt die ADW GmbH Gaunitz in der Ratssitzung am 12. Oktober den Zuschlag auf ihr Angebot in Höhe von knapp 41.000 Euro.

Von Axel Kaminski