Damit es tönt und nicht knirscht: Lonnewitzer wollen Glockenturm in Stand setzen

Lonnewitz

Sie ist viel kleiner als die St. Aegidienkirche und nicht so ortsbildprägend wie ihr Oschatzer Pendant. Sie ist kein „Leuchtturm“, der weithin sichtbar ist und Touristen anlockt - dennoch ist die Dorfkirche im Ort von zentraler Bedeutung für die Einwohner. Für die Lonnewitzer ist ihr Gotteshaus Ort des Glaubens und der Begegnung – und das seit rund 700 Jahren. Neben dem Altar ist vor allem der Glockenstuhl besonders. „Hier wir immer noch von Hand geläutet, da braucht es Feingefühl“, betont Rosemarie Salanga vom Ortskirchenvorstand. Die Holzbalken sind marode, seit acht Jahrzehnten schon wurde hier nichts mehr investiert, schätzt sie. Damit den Lonnewitzern ihr Geläut erhalten bleibt, machen sie sich jetzt für die Erneuerung stark – und suchen Unterstützung – wohl wissend, dass das ein langer, steiniger Weg ist.

Hier wird noch von Hand geläutet

Ein mechanisches Geläut soll es nicht sein – das würde die Statik des Gebäudes gar nicht hergeben. Bevor überhaupt etwas geplant werden kann, braucht es ein Gutachten – und das kostet schon 6700 Euro, hat Salanga in Erfahrung gebracht, die Sanierung des Glockenstuhls noch mal ein Vielfaches davon. „Die Kirchgemeinde hat signalisiert, dass ihre Mittel begrenzt sind und die Wahrscheinlichkeit, etwas abzubekommen, sehr gering sein wird“, sagt sie weiter. Grund dafür ist die Einordnung in die Kategorie B des Gebäudeprioritäten der Kirche, zu der auch andere kleine Kirchen wie etwa Altoschatz und Merkwitz gehören. Für Kategorie A gibt es definitiv Unterstützung, für Kategorie C nicht. Deshalb nehmen es die Einwohner nun selbst in die Hand – und rufen zu Spenden für die Finanzierung des Gutachtens – und möglicher weiterer Schritte – auf. „Wir wollen verhindern, dass die Kirche bei der nächsten Priorisierung ganz hinten über fällt“.

Kirche prägt das Ortsbild

Für die Gründung eines Fördervereins fehlt es schlicht an Personal, weil viele Lonnewitzer bereits anderweitig ehrenamtlich gebunden sind – beispielsweise im Verein „Lonnewitz wächst“. Dieser wiederum würde sich gern für den Erhalt der Kirche und des Glockenstuhls einsetzen. „Allerdings ist das mit dem Vereinszweck nicht vereinbar“, sagt Sprecherin Ellen Kromer. Als Einwohnerin macht sie sich, ebenso wie Karina Schatzki und Ricarda Wohllebe, für das Gotteshaus stark. Die Bemühungen darum begannen im Jahr 2007. „Wir sind hier als Kinder schon ein- und ausgegangen, heute tun es unsere Kinder – und deren Nachfahren hoffentlich auch“, so Wohllebe. Im winzigen Gemeinderaum zeugen selbst gefertigte Plakate vom wöchentlichen Wirken der Christenlehre. „Die Kinder sind gern hier. Der Ort prägt sie – wie er auch uns geprägt hat. Die Wege sind kurz und auch für uns Eltern bedeutet das keine Fahrerei in andere Orte“, verdeutlicht sie.

Auch firmen beteiligen sich an Hilfsaktion

Der romanische Bau soll nicht dem Verfall preisgegeben werden. Damit dies gelingt, haben sich die Freunde und Unterstützer nach Fördermöglichkeiten umgesehen. „Die gibt es, allerdings müssen die Beantragung und der Eigenanteil schon bis Ende Juni vorliegen. Wir wollen versuchen, bis dahin möglichst viele Spenden zu gewinnen. Neben Privatpersonen sind auch Firmen, denen die Kirche am Herzen liegt, ausdrücklich aufgerufen, sich zu beteiligen“, sagt Rosemarie Salanga. Außer Gottesdiensten und Christenlehre bietet das im 13. Jahrhundert errichtete Haus auch Kultur und Begegnung Raum. Konzerte und Feierlichkeiten waren, sind und sollen weiter möglich sein.

Johannisfeuer am 26. Juni geplant

Zuletzt gab es pandemiebedingt zwar nur die offene Kirche ohne Veranstaltungscharakter – aber im Zuge der Lockerungen wollen die Initiatoren der Spendenaktion mit Interessierten und potenziellen Unterstützern ins Gespräch kommen. „Wir hoffen, dass das Gemeindeleben hier bald wieder Fahrt aufnimmt“, sagt Ricarda Wohllebe. Den Anfang machen soll ein Johannisfeuer am 26. Juni ab 17 Uhr. „Es findet unter freiem Himmel statt“, betont Ellen Kromer.

Spendenkonto: Bank für Kirche und Diakonie, Kassenverwaltung Grimma, IBAN: DE 14 3506 0190 1670 40 90 11, BIC: GENODED1DKD, Verwendungszweck: RT 2043 – Kirche Lonnewitz-Glockenstuhl/Glocken

Von Christian Kunze