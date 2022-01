Mügeln

Nach den Fahrten zum Jahreswechsel kommt die Dampflok 99 584 an diesem Sonntag zum zweiten Mal in diesem Jahr zum Einsatz. Das könnte man für einen besonderen Service der Döllnitzbahn zur Bürgermeisterwahl halten, denn immerhin liegen drei der sechs Wahllokale dicht an der Strecke.

Ausflug oder Spaziergang

So bietet sich 9.31, 12.37 oder 16.36 Uhr die Gelegenheit, am Schwetaer Bahnhof einzusteigen und zwei Minuten bis zum Gasthof mitzufahren, um dann in der Kindertagesstätte zu wählen. Natürlich bietet der Fahrplan wesentlich mehr Möglichkeiten, Spaziergang oder Sonntagsausflug mit Dampf zu kombinieren. Wegen dieses Fahrtages öffnet das Geoportal im früheren Empfangsgebäude des Mügelner Bahnhofs von 10 bis 16 Uhr. Zutritt haben dort Geimpfte und Genesene sowie Kinder und Schüler.

Fahrten durch den Winter

Tatsächlich läuft dieser Dampffahrtag unter dem Motto „Winterfahrten“. Eine geschlossene Schneedecke und Minusgrade sollte man deshalb dennoch nicht erwarten. Andererseits: Winter sieht hier eben so aus.

Alkoholfreie Getränke

Die Winterfahrten finden an dem Termin statt, für den der „Russische Sonntag“ geplant war. Wegen der geltenden Corona-Bestimmungen wird aber weder im Zug noch am Packwagen Alkohol verkauft. „Bei den Halten gibt es am Packwagen heiße und kalte alkoholfreie Getränke sowie ein kleines Imbissangebot – auch Bockwurst“, erklärt Denise Zwicker, die bei der Döllnitzbahn für das Marketing zuständig ist. Zugpersonal und Packwagen-Besatzung werden nicht im Kostüm unterwegs sein.

FFP2-Maske ist Pflicht

Den Gästen ist freigestellt, in welcher Garderobe sie reisen. Vorgeschrieben ist allerdings die FFP2-Maske. Außerdem müssen sie geimpft oder genesen sein oder einen tagesaktuellen Testnachweis erbringen.

Die Züge fahren 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr von Mügeln aus in Richtung Oschatz und enden am Südbahnhof. Die Rückfahrten beginnen dort 10.53, 13.55 und 17.50 Uhr.

Von Axel Kaminski