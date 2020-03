Daniel Rode ist neuer Vorsitzender

Wermsdorf

Beim Turnverein Wermsdorf hat ein Führungswechsel stattgefunden. Zur Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand – dieser besteht zumindest teilweise aus bekannten Gesichtern.

950 Übungsstunden in einem Jahr

27 Mitglieder, fünf Ehrenmitglieder und Bürgermeister Matthias Müller waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt. Die Vereinsvorsitzende Heidemarie Töpfer stellte den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 vor: Demnach hatte der Verein hatte zum Jahresende 253 Mitglieder, trainiert von 21 Übungsleitern. So wurden insgesamt 950 Übungsstunden, Trainingslager und regelmäßige Leitungssitzungen absolviert.

Volleyballer spielen Kreisklasse

Die Volleyballer des TVW spielten in der Kreisklasse Meißen, die Turntiger nahmen am Tag der Sachsen teil und begeisterten die Zuschauer zur Schlössernacht. Die älteren Frauen trafen sich zu einem gemeinsamen Sportabend mit den Naundorfer Frauen. Außerdem wurde ein gemeinsames Kinderfest gefeiert, im Dezember trafen sich die Kindergruppen zu einem Sportnachmittag mit Eltern und Großeltern. Zudem gab es in den einzelnen Gruppen weitere sportliche und kulturelle Events.

Ehrungen für Arbeit im Verein

Ein Dank ging an alle Helfer und Sponsoren, die den Verein tatkräftig unterstützen. Nach dem Kassen- und Kassenprüfbericht und dem Vorschlag, die bisherigen Beiträge im Verein beizubehalten, wurde alles einstimmig beschlossen. Anschließend wurden Hildegard Garbe, Heidrun Koch, Ines Maul, Kerstin Miersch, Gudrun Vettermann, Claudia Simon-Lehmann, Heidemarie Töpfer, Ilka Schulze, Sabine Kopenhagen, Sabine Rosenberger, Elisabeth Ender, Marion Köhler und Kerstin Schubert für ihre hervorragende Arbeit im Verein geehrt. Danach erfolgte die einstimmige Wahl der neuen Leitung des TVW und ein Ausblick auf das Vereinsleben im Jahr 2020, bevor sich die Sportler mit ihrem traditionellen Gruß „Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei – Sport frei!“ verabschiedeten.

Wechsel an der Spitze

Der neue Vorstand des TVW besteht aus dem Vorsitzenden Daniel Rode, seiner Stellvertreterin Heidemarie Töpfer, der Schriftführerin Elisabeth Ender und der Schatzmeisterin Kerstin Schubert. In die Revisionskommission wurde Eva Baudach gewählt. Jugendleiter ist Max Melzer. Die Mitgliederverwaltung liegt in den Händen von Marion Köhler und die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt fortan Norbert Thiele.

Von Sabine Kopenhagen