Mügeln

Am Sonnabend, nach dem Königsschießen der Mügelner Schützengesellschaft 1591 -1990 hätte es ein Remis geben können. Katrin Georgi strebte ihren vierten Titel an und wäre so mit dem Vereinsvorsitzenden Daniel Schröter gleichgezogen.

Sie hielt gegen 15.30 Uhr einen Flügel des von Steffen Miersch für diesen Wettbewerb gefertigten Vogels in der Hand. Unmittelbar nach ihr trennte Lutz Laube mit seinen Schuss den zweiten Flügel vom Rumpf. Gegen 15.50 Uhr fiel dann auch dieser von der Halterung. Den Treffer dazu hatte Daniel Schröter beim insgesamt 298. Schuss auf dieses Ziel gelandet. Er ist nun der erste Mügelner Schütze, der fünf Königstitel erringen konnte. Da ein paar der sonst sehr aktiven Schützen an diesem Tag verhindert waren und es sonst nur drei Titelbewerber gegeben hätte, hatte er sich noch zur Teilnahme an diesem Wettbewerb entschlossen. Am Abend übernahm er beim Schützenball die Schützenkette von Vorjahressieger Jürgen Gill.

Laura Brink verteidigt Titel

Bei den insgesamt sechs Wettbewerben, von denen einer in zwei Altersklassen ausgetragen wurde, gab es auch eine Titelverteidigerin. In der Konkurrenz über fünf Schuss aus zehn Metern Entfernung mit dem Luftgewehr auf die Ringscheibe erwies sich Laura Brink wie im Vorjahr als die Treffsicherste und ließ die beiden anderen Jungschützen, die angetreten waren, hinter sich.

Erst im Stechen fiel die Entscheidung beim Lichtschießen der bis zu zehn Jahre alten Schützen und Gäste. Luise Manke, Tobias Schröter und Mia Naumann hatten zunächst die maximale Ringzahl erreicht. Nach weiteren fünf Schuss auf eine kleinere Scheibe stand Luise Manke als Siegerin fest. Bei den Elf- bis 16-Jährigen ging es zwar knapp zu, aber ein Stechen war nicht erforderlich. Siegerin wurde Annalena Böhme mit 49 Ringen.

Stefan Brink gewinnt Pokal des Bürgermeisters

Beim Bürgerpokal mit Großkalibergewehr auf der 100-Meter-Bahn waren die Mitglieder der Schützengesellschaft nicht zugelassen. Unter den rund zehn Teilnehmern erzielte Stefan Brink mit 25 Ringen bei drei Schuss das beste Ergebnis.

Immer wieder vorn: Frank Laube

Ein Name taucht in den Ergebnislisten dreier Wettbewerbe weit vorn auf: Frank Laube. Beim KK-Schießen auf der 50-Meter-Bahn gewann er mit 41 Ringen bei fünf Schuss den Pokal des Bürgermeisters. Beim Preisschießen über die selbe Distanz kam er sogar auf 44 Ringe und siegte vor Marcus Jaekel (43) und Holger Böhme (40). Mit vier Ringen Rückstand auf Mark Saletti belegte er außerdem den zweiten Platz beim Luftgewehrschießen aus vier Metern Entfernung. Der Sieger erzielte mit 49 Ringen ein beinahe perfektes Ergebnis. Hinter Frank Laube folgten Rocco Höflich, Gunnar Naumann und Markus Jaekel mit jeweils einem Ring Abstand auf den weiteren Plätzen.

Begonnen hatte das Schützenfest traditionell am Sonnabendvormittag auf dem Marktplatz – mit Festappell und Salutschießen sowie dem anschließenden Umzug zur Schützenwiese. Diese war besonders am Sonntag zu Frühschoppen gut besucht. „Selbst wenn beim Schützenball vielleicht nicht ganz so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren da waren, war das am Sonnabendabend doch eine schöne Veranstaltung“, schätzt der Vereinsvorsitzende und neue König Daniel Schröter ein.

Zur Galerie In fünf Wettbewerben kämpften die Mitglieder der Mügelner Schützengesellschaft 1591 – 1990 am Wochenende um Titel. Bei der sechsten Konkurrenz, dem Bürgerpokal, überließen sie ihren Gästen das Feld.

Von Axel Kaminski